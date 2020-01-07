Sarıyer'de fırtına alarmı; belediye ekipleri seferber oldu

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış ve fırtına nedeniyle kentte zor anlar yaşandı. Fırtınadan en çok etkilenen ilçelerden biri olan Sarıyer’de, ağaçlar ve reklam panoları devrildi, duvarlar çöktü, yollar kaydı, evlerin çatıları uçtu, camlar kırıldı. Sarıyer Belediyesi ekipleri de vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve ilçeyi esir alan fırtınayla mücadele için seferber oldu. Çağrı merkezine gelen talepler doğrultusunda vatandaşın imdadına koşan; Temizlik İşleri, Fen İşleri, Zabıta ve Park Bahçeler müdürlüklerine bağlı ekipler sabah saatlerinden itibaren çalışmalarına yoğun bir şekilde devam etti.

TÜM TALEPLERE MÜDAHALE EDİLDİ

Sarıyer Belediyesi ekipleri vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yağışın başladığı saatlerden itibaren saha çalışmalarını sürdürdü. Gün boyunca çağrı merkezine gelen 160 yardım talebinin tamamına müdahalelerde bulundu. Sarıyer genelinde en çok yardım talebi ise Fatih Sultan Mehmet ve Baltalimanı mahallelerinden geldi.

EN ÇOK ŞİKAYET AĞAÇ DEVRİLMESİNDEN

Vatandaşlar, en çok ağaç devrilmesi ve çatı uçması nedeniyle çağrı merkezine başvurdu. Park Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler gece boyunca iki ayrı grup halinde taleplere müdahale etti. Ekipler, vatandaşlardan gelen 65 ağaç devrilmesi şikayetine müdahale etti.

HUMMALI ÇALIŞMA

Yağış nedeniyle ilçenin birçok noktasında yollar çöktü. Bu noktalardan biri olan Tarabya’da ekiplerin hummalı çalışması sonucu enkaz kısa sürede kaldırılarak yol trafiğe açıldı. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler gece boyunca çöken duvarlara da müdahale etti.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Gece boyunca süren çalışmalara Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de eşlik etti. Dört nöbetçi ekibiyle gelen talepleri yerinde inceleyen zabıtalar güvenlik önlemleri aldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı çalışanlar ise 38 mahallede acil durumlara müdahale etti. Düşen ağaç dalları, reklam panoları, billboard parçalarını toplayan ekipler, gelen şikayetleri değerlendirmeye devam ediyor.