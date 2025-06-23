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Sarıyer’de Geleneksel Satranç Turnuvası’nın kazananları belli oldu

Sarıyer’de Geleneksel Satranç Turnuvası’nın kazananları belli oldu
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Sarıyer Belediyesi ve Zekeriköy Spor Kulübü iş birliği ile her yıl düzenlenen Satranç Turnuvası bir kez daha kıyasıya bir karşılaşmaya sahne oldu. Turnuvada derceye giren yarışmacılara madalyaları ve para ödülleri verildi, yarışmacılar yeteneklerini sergileme fırsatı buldu.

Sarıyer Belediyesi ve Zekeriyaköy Spor Kulübü tarafından bu yıl 10.'su düzenlenen Geleneksel Boğaziçi Satranç Turnuvası, büyük bir katılımla gerçekleşti. 2 gün süren turnuvada 350 öğrenci, satranç tahtasında kıyasıya mücadele etti. Belediye Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen turnuva, 2018 ve öncesi yıllarda doğan sporculara açık olup toplamda 7 farklı yaş kategorisinde yarışmalar yapıldı. Kazanan yarışmacılara kupanın yanı sıra para ödülü de verildi.

Turnuvada dereceye girenler, madalya ve para ödüllerinin yanı sıra, satranç yeteneklerini bir kez daha kanıtlama fırsatı buldular. İşte kategorilere göre ödülleri kazanan isimler:

Kategoriler ve Kazananlar:

• 7 Yaş Kategorisi (2018 Doğumlu Sporcular):

  1. Merih Asaf Başa (6 Puan)
  2. Salih Hamza Çayır (5 Puan)
  3. Okan Kabakılıç (5 Puan)

• 8 Yaş Kategorisi (2017 Doğumlu Sporcular):

  1. Fatih Demir (5½ Puan)
  2. Aren Uçar (5 Puan)
  3. Ela Sirekbasan (5 Puan)

• 9 Yaş Kategorisi (2016 Doğumlu Sporcular):

  1. Ertuğrul Pala (6 Puan)
  2. Ahmet Selim Türkaslan (5 Puan)
  3. Doruk Ege Merter (5 Puan)

• 10 Yaş Kategorisi (2015 Doğumlu Sporcular):

  1. Yunus Yiğit Gül (5 Puan)
  2. Berat Hamamcı (5 Puan)
  3. Arda Urgancıoğlu (5 Puan)

• 11-12 Yaş Kategorisi (2013-2014 Doğumlu Sporcular):

  1. Eren Elçi (6 Puan)
  2. Berat Efe Nalbant (5 Puan)
  3. Adnan Görkem Uğurçok (4½ Puan)

• 13-18 Yaş Kategorisi (2007-2012 Doğumlu Sporcular):

  1. Ömer Faruk Okur (5½ Puan)
  2. Yusuf Alp Aksu (5 Puan)
  3. İbrahim Enes Işıkyıldız (5 Puan)

• Açık Kategori (2006 ve Öncesi Doğumlu Sporcular):

  1. Emre Demirbaş (6 Puan)
  2. Emre Demirci (5 Puan)
  3. Nail Odabaşı (4½ Puan)

Sarıyer Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte, çocukların yeteneklerini sergilemeleri ve satranç kültürünü yaymaları hedeflendi. Başarılı sporcular, aldıkları ödüllerle hem kendilerini hem de ailelerini gururlandırdılar.

 

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Etiketler sarıyer sarıyer belediyesi Mustafa Oktay Aksu
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