Sarıyer'de Gündüz Bakımevi ve Yaz Spor Okulları kayıtları başladı

Sarıyer Belediyesi’nin Gündüz Bakım Evi ve 13. Yaz Spor Okulları kayıtları bugün başladı. Başvurular, okul öncesi 3-6 yaş arası çocukların eğitim aldığı çocuk gündüz bakımevleri için 9 Mayıs – 10 Haziran, 7 – 14 yaş arası çocukların yaz aylarını verimli ve kaliteli geçirebilecekleri Yaz Spor Okulları için ise 9 - 20 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

Sarıyer Belediyesi hem 13. Yaz Spor Okulları hem de gündüz bakımevi kayıtlarına bugün başladı. Sarıyer’de 9 şubesiyle eğitim hizmeti veren gündüz bakımevleri yeni öğrencilerini bekliyor. Kayıtların 9 Mayıs – 10 Haziran tarihleri arasında yapılacağı eğitim kurumları için vatandaşlar başvurmak istedikleri şubeye giderek ön kayıt işlemlerini yapabilecekler. Bu yıl 13’üncü kez çocukları birbirinden farklı branşlarla bir araya getirecek olan Yaz Spor Okulları için ise 9 – 20 Mayıs tarihleri arasında Sarıyer Belediyesi hizmet binasının -1’inci katı ve Ayazağa Rauf Denktaş Kültür Merkezi’nde kayıt formu doldurarak işlemlerini tamamlayabilirler.

ÇOCUK GÜNDÜZ BAKIMEVİ

Sarıyerli 3-6 yaş arası çocuklara eğitim vermek amacıyla kurulan çocuk gündüz bakımevleri Sarıyer’de 9 şubesiyle hizmet vermeye devam ediyor. Konusunda deneyimli sınıf öğretmenleriyle birlikte öğrencilerin her türlü bilişsel, sosyal, duygusal ve akademik gelişimini destekleyen faaliyet ve çalışmalar yürütülüyor. Hedefi her mahalleye bir şube açmak olan Sarıyer Belediyesi, verdiği eğitimin yanı sıra yıl içerisinde çeşitli müze, tiyatro, sinema, itfaiye, poliklinikler ve açık alan gezileri ile özel günlerde yürütülen veli katılımlı etkinlikler de düzenleyerek çocukların gelişimlerine katkı sunuyor.

YAZ SPOR OKULLARI

Her yıl düzenlenen 'Yaz Spor Okulları'nda binlerce çocuğa ücretsiz hizmet veren Sarıyer Belediyesi, okulların tatile girmesiyle beraber çocukların zamanlarını hem eğlenip hem de öğrenerek sporun çeşitli branşlarında kendilerini geliştirmelerine katkı sunuyor. Futbol (Erkek / Kız), basketbol, voleybol, yüzme, atletizm, judo, karate, tekvando, kano ve jimnastik olmak üzere toplam 10 dalda eğitim alan öğrencilere ayrıca spor malzemesi ve servis desteği de sağlanıyor. Her çocuğun sadece bir branşa başvuru yapabileceği kurs kayıtlarında, yüzme branşını seçen çocukların Sarıyer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden sağlık raporu alması gerekmektedir.

Sarıyerliler hem çocuk gündüz bakımevleri hem de Yaz Spor Okulları kayıtları ile alakalı ayrıntılı bilgi için Sarıyer Belediyesi web sitesini ziyaret edebilirler.