Sarıyer'de herkes söz sahibi

Sarıyer Belediyesi 2020-2024 stratejik plan hazırlık çalışmaları kapsamında gerçekleştireceği çalıştaylar öncesinde, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarına eğitim çalışması düzenledi. Sarıyer Kent Konseyi ve Yerel iz Derneği işbirliği ile düzenlenen stratejik plan eğitim çalışması açılış konuşmasını Sarıyer Belediyesi Stratejik Plan Komisyon üyesi Önder Kömür yaptı. Kömür konuşmasında katılımcılık vurgusu yaparak, “Sarıyer Belediyesi yaşama geçirdiği her proje ve gerçekleştirdiği tüm hizmetlerde katılımcılığı temel alıyor. Şimdi 5 yıllık eylem planını ilçemizdeki tüm paydaşlarımızla hazırlama zamanı. Önümüzdeki Eylül ayı ile birlikte Sarıyer Kalkınma Eylem Planı’nı güncelleme çalışmalarımıza da başlayacağız” dedi.

KENT KONSEYİ OLARAK SÜRECİN DESTEKÇİSİYİZ

Eğitim çalışmasının düzenlenmesinde işbirliği yapan Sarıyer Kent Konseyi adına Başkanvekili Aydemir Görmez toplantıda yaptığı konuşmada şu başlıklara değindi: “Sarıyer’le ilgili stratejik eylem plan çalışmasını yaparken önceden sadece belediye çalışıyordu ama şimdi kent konseyinin de içinde olduğu bir çalışma yürütüyoruz. Kent Konseyi’nin ve sivil toplum kuruluşlarının güçlenmesi aynı zamanda belediyemizin de güçlenmesi anlamına gelir, muhtarlarımızın da bu noktada önemi büyük. Çünkü onlar mahallelerdeki ihtiyaçları en iyi bilen kişilerden biri. Bu eğitim çalışmasına katılan herkese ve eğitmenlerimize çok teşekkür ediyorum”

BELEDİYE İLE İŞBİRLİĞİ YAPMANIN TAM ZAMANI

“Belediyeler artık daha da önemli bir konumda çünkü kentler gelişiyor” diyen Yereliz Derneği kurucularından İkbal Polat, “Bu değişimin ve dönüşümün anlanması gerekiyor. Gündelik yaşantımızı bu değişimler nasıl etkiliyor, haberdar olmalıyız. Türkiye olarak belediyeleşme konuşulmaya başlandı. Yerel yönetimlerde, yöntemlerini buna göre şekillendirmeye başladı bile. Çalıştığınız alanlarda yaptığınız çalışmalarla ilgili belediyelerle iş birliği yapmak istiyorsanız bunun tam zamanı” şeklinde konuştu.

Yereliz Derneğinin bir başka üyesi Evren Barış Yavuz’un da eğitim verdiği çalıştayda, konuşan Yavuz, “Sarıyer’e değer katan temsilciler bir araya geldi. Bu diyaloğun her açıdan Sarıyer Belediyesine çok büyük katkılar sunacağına eminim dedi. Yavuz ayrıca, stratejik plan sürecinin katılımcı ve şeffaf bir şekilde yapılmasındaki amacın STK’ların ufuklarını, hedeflerini bir masa etrafında toplayıp, müzakere ederek Sarıyer Belediyesine ulaştırmak olduğuna da değindi.