Sarıyer'de hurda deposu kapılarını sanat için açtı

Sarıyer’in eski kültürü hurdadan heykellerle yeniden canlandırılıyor. Sarıyer Belediyesi tarafından üç yıl önce başlatılan proje ile Sarıyer sokakları ve parkları hurda heykellerle donatılarak şehrin ve semtin kültürü yeniden oluşturuluyor. Şehirlerin hafızalarının olabilmesi için anıt heykellerin ya da mimari bir unsurun kalıcı olması gerektiğini bilen Sarıyer Belediyesi, bu konunun üzerinde durarak, Türkiye’de hurdadan heykel sanatı yapan ilk kurumlardan oldu. Geri dönüşüm farkındalığı oluşturacak bir proje olan hurdadan sanat çalışması ilçenin heykel eksikliğini gidererek şimdiden Sarıyer sokaklarına 16 heykel kazandırdı. Çevre Sanat günlerinin doğuşuna da vesile olan hurdadan sanat etkinliği 7’den 70’e herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor. Bu farkındalığın bilincinde olan belediye, diğer kurumlara örnek olacak çalışmalarına devam ediyor.

YIKILAN HEYKEL ASLINA UYGUN OLARAK YENİLENDİ

Geçtiğimiz yıllarda ‘Kaptan-ı Derya’ heykeli, bronz olmasından dolayı tahrip edilmişti, ancak bu kültürün yok olmasına izin verilmedi ve kısa sürede heykel belediye ekiplerince yenilendi. Sarıyer Belediyesi, yaptığı bu çalışma ile Çayırbaşı Mahallesi’nde geçmişten gelen kültürün devamlılığını da sağlamış oldu. Çünkü mahallede bulunan ‘Kaptan-ı Derya Cezayirli Gazi Hasan Paşa Camisi ile heykel zamanla bir bütün haline gelmişti. Orada oluşturulan bir hafıza vardı ve yapılan yenileme çalışması ile tarih yerine yeniden konulmuş oldu.

ÇOCUKLARIN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Sarıyer Belediyesi, çocuklarla geçmiş arasında heykeller vesilesi ile bağ kuruyor. Yapılan hurdadan heykel çalışmaları ile geçmişi günümüze taşıyan kurum bunun yanı sıra geri dönüşüme de dikkat çekiyor. 7’den 70’e herkese hitap etmeye özen gösteren çalışmalarda yeni nesle tüketim yerine yeniden üretim aşılanıyor. Sarıyer Çevre ve Sanat Günleri boyunca Kilyos Sosyal Tesisleri’nde sergilenen hurda eserler, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Hurdadan heykeller özellikle çocukların dikkatini çekti. Ailelerden belediye çalışanlarına gelen geri dönüşler ise kurum için oldukça önemliydi. Çevre ve Sanat Günleri’nde hurdadan sanat eserlerini inceleyen ve yapım aşamaları hakkında bilgi alan çocuklar, evde de atık malzemelerden farklı ürünler ortaya koymak için heyecanlı olduklarını dile getirdi.

FIRTINAYA ÖPÜCÜK ATAN HURDADAN HEYKEL

Yıllar önce Kilyos Stadı’nda fırtınaya dayanamayarak yıkılan direğin, Doç. Bülent Çınar’ın ellerinde fırtınaya öpücük atan bir heykele nasıl dönüştüğünü bu yıl gerçekleşen Çevre ve Sanat Günleri’nde gördük. Çınar’ın Sarıyer’e kazandırdığı bir çalışma olan ‘Fırtınaya Öpücük’ heykelinin hikâyesi oldukça anlamlı. Kilyos Stadı’nda bulunan direklerden birinin fırtınadan yıkılması ile oluşan bu heykel şimdilerde Kum Zambakları Parkı’nda fırtınayla alay ediyor. Yıkılan direkleri rüzgârgülüne dönüştüren Çınar, heykelin hikâyesini şöyle anlatıyor: “Bir nesne akılla işlendiği zaman kendisini yok eden unsura direnir, hatta onunla alay eder.” Fırtınadan yıkılan direk şimdi Kilyos Kum Zambakları Parkı’nda fırtınaya öpücük atıyor.

BELEDİYEYE GELENLERİ KARŞILAYAN ‘YUSUFÇUK’

Bir diğer çalışma ise ‘Yusufçuk’ heykeli. Bu heykel de yine bir direkten yapılan hatta sanata dönüşme aşamasında kamyon farının bile kullanıldığı bir eser olarak dikkatleri çekiyor. Şu an Büşra Kölmuk tarafından yapılan eser, Sarıyer Belediye binasının girişinde gelen misafirleri karşılıyor.

HAYALLERE YOLCULUK

Şehrin hafızasını koruyup günümüze taşıyan çalışmalardan biri de Mert Çıkılmaz Kaya’nın hayat verdiği ‘Hayallere Yolculuk’ heykeli oldu. Maslak Oto Sanayi girişine konulması planlanan ve bir geminin üstünde kurulmuş mahalleleri tasvir eden eser, hem şehir hayatını hem de yeniden üretimi anlatıyor.

SARIYER SOKAKLARI HEYKELLERLE DONATILACAK

Geri dönüşüm ile insanların hayallerini canlandırmayı ve atıkların yeniden kullanılabilir hale gelmesini sağlayan Sarıyer Belediyesi üç yıl içerisinde birbirinden farklı eserlerin ortaya çıkmasına vesile oldu. Bunların arasında; Rumeli Hisarüstü Mahallesi’nde sergilenen ve Emrah Önal tarafından yapılan ‘Suret’, Ömer Kasımoğlu’nun hayat verdiği ve Safiye Kaya Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi önünde sergilenen ‘Totem’, Muzeffer Tuncer’in ellerinde şekillenerek beğenileri üzerine toplayan

‘Hümanizm Etkisi’ adlı eser, Berke Uysal’ın Belediye Binası önünde sergilenen ‘Praying Mantis’ eseri, Kaan Ezal’ın Rumeli Kavağı’nda bulunan ‘Floki’ çalışması, Hazal Yenice, Fırat Özdemir, Hümeyra Topuzoğlu ve Recep Akdoğdu’nun hazırladığı Kilyos Turban Tesisleri’nde sergilenen ‘Martı’ heykeli, Tufan Akyol’un Hacı Mehmet Şalgamcı Spor Tesisleri’nde ziyaretçilerle buluşan ‘Salt Boğa’, Oğuzhan Güdek’in Kilyos’ta bulunan ‘Kürsü’ heykeli, Erman Karakaya ve Burcu Erdem’in ortak çalışması da yine Hacı Mehmet Şalgamcı Spor Tesisleri’nde sergilenen eserler de yer alıyor.