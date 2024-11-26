Sarıyer'de kadınlara yönelik şiddet konuşuldu

25 Kasım Kadın Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi işbirliği ile Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen söyleşide toplumsal şiddet olaylarından etkilenenlerin en çok kadın ve çocuklar olduğu vurgulanarak, kadın erkek eşitliğinin bir demokrasi sorunu olduğu anlatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi işbirliği ile 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde bir söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşiye “Türkiye’de Kadın Olmak” başlığı ile Gazeteci Yazar Zeynep Oral ile “Kadın Yönelik Şiddet İle Mücadeleden Kesitler” başlığı ile Tarihçi Doç. Dr. Aynur Soydan Erdemir konuşmacı olarak katıldı. Söyleşiye Sarıyer Belediyesi Başkan Meclis Başkan Vekili Meltem Yücel Pir, Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı Sergül Doğan, CHP Sarıyer İlçe Başkanı Mehmet Kubat, CHP Sarıyer Kadın Kolları Başkanı Sunay Sevinç, Başkan Aksu’nun eşi Demet Aksu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek’in eşi Çiğdem Zeybek ile çok sayıda Sarıyerli kadın dinleyici katıldı.



Kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele gününün önemine vurgu yapan Zeynep Oral, “Türkiye’de kadına yönelik şiddet olayları artarak devam ediyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri de 22 yıldır ülkeyi yönetenlerin kadınların yaşadıkları sorunlara yönelik bir çözüm politikası geliştirememesidir. Günün birinde uyandık ve ilk imza atan ülke iken İstanbul Sözleşmesi’nden çıktık. İktidarın kullandığı dile baktığımızda şiddetin artmasının önünü açtığını çok net görebiliyoruz. İktidar kendini her fırsatta yeniden üreten şiddetten besleniyor. Toplumsal olarak şiddete bir eğilim var ve bundan en çok etkilenenler de maalesef ki kadınlar ve çocuklar. Şiddet dünya genelinde önemli bir sorun ancak Türkiye’ye baktığımızda vahim hikâyelerle karşılaşıyoruz” diye konuştu.

“ŞİDDET CEZASIZ KALMAMALIDIR”

Türkiye’de kadına yönelik şiddet olaylarının artmasının altında yatan nedenlere de değinen Oral, “Şiddetin artmasının en önemli nedenlerinden biri de 4+4+4 eğitim sisteminin abuk sabukluğu ve rezilliğidir. Bu sistem yüzünden kız çocuklarının okullardan alınmasıdır. Anayasanın resmi nikâh olmadan dini nikâh kıyılamaz maddesinin kaldırılmasıdır. Erken yaşta evlilik yapması sonucu kamu tarafından dava açılarak tutuklanmış kişilere af getirilmesidir. Tecavüze uğrayanın tecavüzcüyle evlendirilmesidir. Bir kereden bir şey olmaz diye açıklamalar yapan yetki sahiplerindedir. Tüm bu sorunların nedeni kadın erkek eşitliğinin bir demokrasi sorunu olduğunu anlamayan yönetim anlayışlarıdır. Şiddet, cezasız kalmamalıdır. Laiklik olmadan demokrasi olmayacağını artık bütün kafaların alması gerek. Bu sistemde kız çocuklarını okutmak imkânsızdır. Bu gidişatı durdurmak için çok çalışmalıyız. Mecliste yasama yürütme yargı organlarının yeniden işlevsel kılmalıyız. Ülke olarak yeniden bir eğitim seferberliği başlatarak kadın istihdamını artırmalıyız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu konuda olağanüstü bir çaba harcıyor. Olumlu sonuçlar alınıyor. Bu konuda İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’na müteşekkirim” dedi.

“YASALAR KADININ GÜVENCESİ OLMALIDIR”

İBB ve Sarıyer Belediyesi işbirliği ile düzenlenen program dolayısıyla teşekkür ederek konuşmasına başlayan Doç. Dr. Aynur Soydan Erdemir ise kadınların, toplumların gelişim sürecinde aldıkları önemli rollerine değindi. Üretim araçlarının el değiştirdiği toplumsal gelişim sürecine kadar kadınların toplum içinde önemli bir yere sahip olduğunu üretimin el değiştirmesiyle kadının toplum içindeki yerinin gerilemeye başladığını vurgulayan Erdemir, “Toplumların önemli değişim noktalarında kadınlar her zaman en önde mücadele etmişlerdir. Nihayete gelindiğinde kadınlar eğitim haklarını bile almak için mücadele etmek zorunda kalmış ve bunun için büyük bedeller ödemek zorunda kalmışlardır. Kadınlar şiddete karşı yasal haklarını kavuşturulmalıdır. Yasalar kadının en büyük güvencesi olmalıdır. Bunun için toplum olarak hep birlikte mücadele etmeliyiz” dedi.