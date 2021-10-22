Sarıyer'de minik öğrencilerin bando gösterisi ayakta alkışlandı

Sarıyer Belediyesi Gündüz Bakımevleri öğrencileri Cumhuriyet Bayramı’nı bando-ritim gösterisiyle karşıladı. Yaklaşık 200 öğrencinin katıldığı kutlamalarda 4-5 yaş arası miniklerin hazırladığı gösteri ayakta alkışlandı. Programda Sivil Savunma Köpeği Şilan da bir gösteri gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Sarıyer’de coşkuyla devam ediyor. Çayırbaşı Neslican Tay, Bahçeköy Mehmet Sönmez, Maden Yunus Emre, Ferahevler Doğan Cüceloğlu, Ayazağa Lotus Çiçeği, Derbent Sümeyye Boyacı, Kasapçayırı Dilek Terimer, Reşitpaşa Halit Ayar Bakımevi’nden 200 çocuk Çayırbaşı Stadı’nda buluştu, tüm stat kırmızı beyaza boyandı. Yaklaşık olarak bir aydır hazırlık yapan minik öğrencilerin ailelerine hazırladığı bando-ritim gösterisi ayakta alkışlandı. Programda ayrıca Sarıyer Belediyesi Sivil Savuma Birimi köpeği Şilan, çocuklar için minik bir şov yaptı.

“ÇOCUKLARA CUMHURİYETİ ANLATMALIYIZ”

Etkinliğe katılarak bir konuşma yapan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, öncelikle çocukları yarınlara yetiştiren, toplumumuzun temeli olan öğretmenlere teşekkür etti. “Çocukların şu an belki bulundukları ortamı çok iyi anlamaları mümkün değil” diyen Genç, “Onlara Cumhuriyetin önemini ve anlamını anlatacak olan bizleriz. Bayrağı devralacak yarınlara taşıyacak olan bizim çocuklarımız. Bu meşalenin hiç sönmemesi için daha şimdiden elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. 98. yılını kutladığımız Cumhuriyet bekçileri onlar olacaklar. Ellerindeki bayrak çocuklarımıza özgüven veriyor. Kendine güvenen, özgüveni yüksek olan çocuklarımıza kimseler bir şey yapamaz” ifadelerini kullandı.