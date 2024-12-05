Sarıyer'de ''Muhtar Nevzat Aktan Sosyal Yaşam Merkezi'' hizmete açıldı

Cumhuriyet Mahallesi’ne 20 yıllık hizmetiyle gönüllere taht kuran ve ani bir şekilde hayatını kaybeden Muhtar Nevzat Aktan’ın isminin yaşatılacağı Muhtar Nevzat Aktan Sosyal Yaşam Merkezi hizmete açıldı.

Cumhuriyet Mahallesi’nin eski muhtarı Nevzat Aktan’ın adı, Sarıyer Belediyesi Meclisi kararı ve Sarıyer Muhtarlar Derneği’nin önerisiyle ölümsüzleştirildi. Aort damarı yırtılması sonucu hayatını kaybeden Nevzat Aktan’ın ismi, Sarıyer Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’ne verildi.



Sarıyer Belediyesi Yaşam Evi, Sarıyer Belediyesi Gençlik Merkezi, Sarıyer Belediyesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi ve Sarıyer Muharip Gaziler Derneği’nin içinde yer alan ve yenilenerek Sarıyerlilerin hizmetine sunulan merkezin açılışına, Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, Muhtar Nevzat Aktan’ın aile fertleri, Başkan Vekili Hüseyin Coşkun, belediye başkan yardımcıları Sergül Doğan, Osman Demir, Cem Çetin, Nizamettin Günel, Bayram Ali Baştan, Ayhan Gedik, Meclis Başkan Vekili Meltem Yücel Pir, belediye meclis üyeleri, Sarıyer Muhtarlar Derneği Başkanı Muharrem Yavuz ile mahalle muhtarları ve çok sayıda mahalleli katıldı.



Sarıyer Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nin açılışında ilk konuşmayı yapan Sarıyer Muhtarlar Derneği Başkanı Muharrem Yavuz, merhum Muhtar Nevzat Aktan’ın insan ilişkileri ve mahallesine hizmetleriyle örnek bir muhtar olduğunu vurguladı. Yavuz, Aktan’ın adının yaşatılması önerisini hayata geçiren Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu ve meclis üyelerine teşekkür ederek, Sarıyerli muhtarlar adına memnuniyetini dile getirdi. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Elif Kılıç ise konuşmasında, dört dönem boyunca mahallelerine muhtarlık yapan merhum Nevzat Aktan’ın mahalleye yaptığı hizmetler ve katkılar nedeniyle adının yaşatılmasını talep ettiklerini belirtti. Kılıç, “Sarıyer Belediyesi’ne yapmış olduğum başvuru geri çevrilmedi ve meclis üyelerimizin oy birliği ile kabul edildi. Merhum muhtarımızın adının bu kurumda yaşatılacak olması bizleri çok mutlu etti. Başta Belediye Başkanımız Sayın Aksu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“NEVZAT AKTAN İSMİNİ YAŞATMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”

Muhtar Nevzat Aktan’ın oğlu Sedat Aktan’ın teşekkür konuşmasının ardından söz alan Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, uzun yıllar tanımaktan onur duyduğu Nevzat Aktan’ın ani kaybının kendisini derinden üzdüğünü ifade etti. Başkan Aksu, “Topluma hizmetleriyle unutulmaz izler bırakan Nevzat Aktan’ın ismini bu anlamlı merkeze vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Göreve geldikten sonra kaybettiğimiz bir diğer değerli ablamız Fulya muhtarımızın adını da mahallesindeki bir parka vererek bu anlamlı geleneği sürdürdük. Bu isimler, bizler için her zaman aramızda yaşamaya devam edecek. Değerli muhtarımız Nevzat Aktan’ı bir kez daha sevgi, saygı ve rahmetle anıyor; ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Bu tesise isminin verilmesi konusunda bizlerle birlikte hareket eden tüm siyasi parti meclis üyelerine de teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.



Sarıyer Muhtarlar Derneği adına hizmetlerinden dolayı Başkan Aksu’ya teşekkür plaketi takdim edildi. Ardından Başkan Aksu, çocuklarla birlikte yaşam merkezi bahçesine ağaç dikerek açılışa anlam kattı.