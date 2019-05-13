Sarıyer'de Ramazan'da DJ Fatma Civelek coşkusu

Sarıyer Belediyesi tarafından her Ramazan Ayı’nda mahallelerde kurulan iftar sofrası geleneği, Yeniköy Bağlar Yaşamevi bahçesinde devam etti. Bereket ayı olan Ramazan’da hep birlikte olmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, oruçlarını dualar eşliğinde açtı. İftarın ardından ise Barış, Huzur ve Hoşgörü alanı olarak adlandırılan İstinye Tersane’de Anneler Günü kutlaması ve DJ Fatma Civelek ile ekibinin muhteşem performansıyla keyifli bir akşam geçirdi.

ANNELER UNUTULMADI

Geleneksel hale gelen Ramazan etkinliklerinde çocuklar için de renkli gösteriler düzenlendi. İstinye Tersane Alanı’nı dolduran çocuklar animasyon ve dijital poi gösterisiyle eğlenirken, ebeveynleri ise Anneler Günü’ne özel düzenlenen yarışmalarla keyifli vakit geçirdi. Anneler Günü’ne denk gelen programda alanda bulunan en yaşlı ve genç annelere de hediye takdim edildi.

UNUTULMAZ BİR AKŞAM

Yarışmaların ardından sahneye çıkan DJ Fatma Civelek ile ekibi performansları ve farklı tarzlarda çaldıkları müziklerle Sarıyerlilere unutulmaz bir Ramazan akşamı yaşattı. Anneler Günü’ne özel sürprizler de hazırlayan ekip ile sahneye çıkan ünlü davulcu Cem Bergamalı performansıyla göz doldurdu. DJ’lerin çaldığı şarkılara danslarıyla eşlik eden vatandaşlar birbirinden eğlenceli anlar yaşadı.