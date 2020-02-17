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  4. 17 Şubat 2020 11:16

Sarıyer'de ''TiyatrOda'' şenliği kapılarını açtı

Sarıyer Belediye Tiyatrosu'nun düzenlediği Sarıyer TiyatrOda Şenliği, 9. kez sanatseverlerle buluştu. Şehrin dört bir yanından seyircinin akın ettiği şenlikte usta oyuncuların katılımıyla bu yıl 18 yetişkin, 3 çocuk oyunu sahnelenecek.

Sarıyer'de ''TiyatrOda'' şenliği kapılarını açtı
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Sarıyer Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nün geleneksel olarak düzenlediği TiyarOda Şenliği’nin dokuzuncusu, tek kişilik oyunların ustası olan ve bu yıl 60. sanat yılını kutlayan duayen sanatçı Genco Erkal’ın “Merhaba” adlı müzikal oyunu ile başladı. Erkal’ın “Benim Yazarlarım” dediği oyunu; Aziz Nesin, Bertolt Brecht, Can Yücel, Nâzım Hikmet ve William Shakespeare’in yapıtlarından oluşuyor. Müzikli bir gösteri olan Merhaba’da Fazıl Say, Kurt Weill, Yiğit Özatalay, Arif Erkin ve Selim Atakan’ın besteleri piyano ve basklarnet eşliğinde seslendirildi. Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde sahnelenen oyunu vatandaşlar büyük bir heyecanla izledi.

15 Şubat’ta başlayan serüven “Dünya Tiyatrolar Günü” olan 27 Mart 2020 Cuma günü sona erecek.  Birbirinden güzel yetişkin ve çocuk oyunlarıyla başlayan TiyatrOda Şenliği boyunca Benim Adım Feuerbach, Tartuffe, Kader Apartmanı No:3, Oyun Bozan, 1984 Büyük Gözaltı, Plastik Aşklar, Dali’nin Kadınları, Şişman Güzeldir gibi birbirinden değerli oyunlar sahnelenecek.

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