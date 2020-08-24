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  4. 24 Ağustos 2020 18:43

Sarıyer'de tiyatroseverler açık havada buluştu

Sarıyer Belediyesi Kireçburnu sahilinde tiyatroseverleri açık hava oyunları ile bir araya getirdi. Covid19 nedeniyle etkinliklerinin tümüne ara veren Sarıyer Belediyesi yeni normalde vatandaşların kaliteli vakit geçirmesi için tüm önlemleri alarak isme özel ve sosyal mesafeye uygun koltuklarda sanatseverleri buluşturdu.

Sarıyer'de tiyatroseverler açık havada buluştu
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Orhan Kemal, Oktay Akbal, Sait Faik Abasıyanık, Uğur Mumcu, Aziz Nesin, Sabahattin Ali ve Yaşar Kemal gibi usta isimlerin öykülerinden uyarlanan oyunların ilki hafta sonu Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı’nda Başkan Şükrü Genç’in de katılımı ile gerçekleşti. 26 Eylül’e kadar 11 defa sahnelenecek tiyatro oyunu  Haydar Aliyev Parkı’nın yanı sıra Kilyos Futbol Sahası ve Arıköy Halı Saha yanında mesafeli oturma düzenine uygun olarak oynanmaya devam edecek. Birden fazla sahnede sırayla oynanan oyunlar için oluşturulan 80 kişilik kontenjanlarda konuklar isimlerinin yazılı olduğu koltuklara sosyal mesafe kuralına uygun olarak oturacak. Bunun yanı sıra gelen izleyicilerin ateşi ölçülerek maskesi olmayanlara maske de verilecek.

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