Sarıyer'de tiyatroseverler açık havada buluştu

Orhan Kemal, Oktay Akbal, Sait Faik Abasıyanık, Uğur Mumcu, Aziz Nesin, Sabahattin Ali ve Yaşar Kemal gibi usta isimlerin öykülerinden uyarlanan oyunların ilki hafta sonu Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı’nda Başkan Şükrü Genç’in de katılımı ile gerçekleşti. 26 Eylül’e kadar 11 defa sahnelenecek tiyatro oyunu Haydar Aliyev Parkı’nın yanı sıra Kilyos Futbol Sahası ve Arıköy Halı Saha yanında mesafeli oturma düzenine uygun olarak oynanmaya devam edecek. Birden fazla sahnede sırayla oynanan oyunlar için oluşturulan 80 kişilik kontenjanlarda konuklar isimlerinin yazılı olduğu koltuklara sosyal mesafe kuralına uygun olarak oturacak. Bunun yanı sıra gelen izleyicilerin ateşi ölçülerek maskesi olmayanlara maske de verilecek.