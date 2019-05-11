Sarıyer'de yağmura rağmen Ramazan'da Koliva coşkusu

Sarıyer Belediyesi’nin her sene düzenlediği geleneksel Ramazan etkinlikleri bu yıl da mahallelerde kurulan iftar sofralarının ardından İstinye Tersane Alanı’nda konserler, sinema gösterimleri ve tiyatrolarla renkleniyor. Dün akşam Rumeli Kavağı ve Yeni Mahalle olmak üzere iki farklı mahallede kurulan sevgi sofralarında oruçlarını açan Sarıyerliler, daha sonra Barış Huzur ve Hoşgörü Alanı’nda Grup Koliva ile doyasıya eğlendi.

SAĞANAK YAĞIŞ EĞLENCELERİNE ENGEL OLMADI

Rize, Trabzon ve Artvin dernek geceleri kapsamında gerçekleşen Grup Koliva konserinde birbirinden renkli anlar yaşandı. Karadeniz türküleriyle ve horonlarla coşan kalabalığa sağanak yağış engel olmadı. Belediye tarafından dağıtılan yağmurlukları giyip eğlencelerine devam eden vatandaşlara Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de eşlik etti.