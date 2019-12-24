Sarıyer'de yeni yıl havası

Sarıyer Belediyesi Hizmet Binası’nda 25 Aralık’a kadar açık olacak kermeste hem üretici kadınlara destek olabilir hem de her keseye hitap edecek hediyeler bulabilirsiniz.

Sarıyer Belediyesi ve Tisva Mikrokredi Merkezi’nin düzenlediği yeni yıl pazarı el yapımı takılardan yılbaşı mumlarına, sukulentlerden dekorasyona, kıyafetten makyaj malzemelerine kadar birçok alternatifi bir araya getiriyor. Kendi el becerilerini ortaya koyup ev ekonomisine katkı sunmak isteyen kadınlara sağlanan küçük ölçekteki sermaye, o kadınlara iş kapılarını aralıyor. Bu düşünceyle “Sarıyerli kadınlar olarak daha da büyüyebiliriz” diyen Mikrokredi Sarıyer Şube Müdürü Asuman Karataş, kadınları girişimciliğe davet ederek; “Üyelerimiz bir arada olmaktan dolayı çok mutlu. Çocuklarını okutan kadınlarımız var burada. Kadınlar evde oturmasın. Üretsin ve kazansın. Yapılan ürünleri görmenizi tavsiye ederiz” diyor.

DESTEK İÇİN BEKLİYORUZ

Üç senedir Mikrokedi alarak evinde bir odasını atölye haline getiren Ayşe Yılmaz şu şekilde konuştu; “Bütün ürünleri kendim yapıyorum. Ürettiklerimin bütçeme katkı sağlaması tüm girişimci kadınlar gibi beni de mutlu ediyor. Yılbaşı konseptli rengarenk çalışmalar yaptık. Fiyat olarak da uygun olduğunu düşünüyorum. Herkesi destek için bekliyoruz.”

BÜTÇEYE KATKI SAĞLAYACAK

Birlikte ürettikleri oyuncak bebekleri sergileyen Delal Ondur ve annesi Nilgün Erol ise, “ Tel, tahta, kumaş ve örgüden ürettiğimiz el emeği bebekleri sergiliyoruz. Yeni yıl için güzel bir hediye alternatifi olabileceğini düşünüyoruz. Bu katıldığımız ilk kermes. Amacımız hem el emeği ürünlerimizi tanıtmak hem de bütçemize katkıda bulunmak” diye konuştu.