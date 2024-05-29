Sarıyer’deki kazada hayatını kaybeden kadın muhtar son yolculuğuna uğurlandı

Sarıyer'de, Bahçeköy Kemer Mahallesi Muhtarı Fulya Bayram’ın cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.

Dün geçirdiği elim trafik kazasında hayatını kaybeden Bahçeköy Kemer Mahallesi Muhtarı Fulya Bayram için, muhtarlığın önünde düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı, Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, Sarıyer Belediye Başkan Yardımcıları, CHP Sarıyer ilçe Başkanı Mehmet Kubat, Kadın Kolları Başkanı Sunay Sevinç, Sarıyer Belediyesi meclis üyeleri, Sarıyer Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Sarıuçak ve tüm mahalle muhtarları, Bayram’ın ailesi, yakınları ve sevenlerinin katıldığı cenaze töreninde duygulu anlar yaşandı.



Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, “Bugün Sarıyer’imiz önemli bir değerini kaybetti. Neredeyse her gün görüştüğümüz Fulya muhtarımızın kaybı dolayısıyla büyük bir üzüntü yaşıyoruz. Ben onu, o da beni çok severdi. Çok güzel bir insandı. Bir kez daha kendisine Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum” dedi.



Bahçeköy Nuray Artam Camii’nde Bayram için kılınan cenaze namazının ardından, sevenleri ve yakınları Bayram’ı son yolculuğuna uğurladı. Bayram’ın naaşı Bahçeköy Kemer Mezarlığı’na defnedildi.