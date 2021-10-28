  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Sarıyer'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yakışır final

Sarıyer'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yakışır final

Sarıyer'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yakışır final

İki hafta boyunca her gününüzü Cumhuriyet’e yakışır şekilde geçirmeniz için büyük bir titizlikle çalışan Sarıyer Belediyesi, 29 Ekim günü için de muhteşem bir final hazırladı.

Fener alayı, gala ve konser programının bir arada olacağı son günde ilk olarak canlı mankenlerle fotoğraf çekimi yapılacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 16.00’da Kefeliköy’de başlayıp Sarıyer Merkez’de sona erecek. Fener alayı ve kortej yürüyüşü ile sokaklar kırmızı beyaza boyanacak. Atilla Volga konseri ile başlayacak Sarıyer Merkez’deki kutlamalar ise katılımcı ülkelerin halk dansları gösterileriyle devam edecek. Mehmet Erdem konseri ile de coşku doruğa çıkacak. Bu muhteşem finale katılımınızı bekleriz.

Etiketler sarıyer belediyesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Suriyelilerin ''muzlu'' provokasyonunda 11 gözaltı
Bilim kurgu değil gerçek: Uçan motosiklet satışa çıktı! İşte fiyatı
Atatürk Kültür Merkezi açılıyor! İşte yeni AKM
Hükümet harekete geçti: Raylı sistemler belediyelerin elinden alınacak
İstanbul'daki taksi krizinden ünlü oyuncu da nasibini aldı
HDP'li vekil ile Meclis Başkanı Şentop birbirine girdi
Koronavirüs geçirenler dikkat! Korkunç şüphe
İstanbul'da ekmeğe büyük zam
Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir çuval şantaj kasedi iddiası
Naz Mila yine yaptı yapacağını! Yarı çıplak pozu olay oldu