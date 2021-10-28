Sarıyer'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yakışır final

İki hafta boyunca her gününüzü Cumhuriyet’e yakışır şekilde geçirmeniz için büyük bir titizlikle çalışan Sarıyer Belediyesi, 29 Ekim günü için de muhteşem bir final hazırladı.

Fener alayı, gala ve konser programının bir arada olacağı son günde ilk olarak canlı mankenlerle fotoğraf çekimi yapılacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 16.00’da Kefeliköy’de başlayıp Sarıyer Merkez’de sona erecek. Fener alayı ve kortej yürüyüşü ile sokaklar kırmızı beyaza boyanacak. Atilla Volga konseri ile başlayacak Sarıyer Merkez’deki kutlamalar ise katılımcı ülkelerin halk dansları gösterileriyle devam edecek. Mehmet Erdem konseri ile de coşku doruğa çıkacak. Bu muhteşem finale katılımınızı bekleriz.