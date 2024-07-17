Sarıyer'in iki mahallesinde 20 yıllık su sorunu çözülüyor

Sarıyer’in Fatih Sultan Mehmet ve Baltalimanı mahallelerinde on farklı sokakta iki yüz hanenin yaşadığı içme suyu sorunu, İBB İSKİ ve Sarıyer Belediyesi Fen İşleri tarafından yürütülen çalışmalarla son bulacak

Fatih Sultan Mehmet ve Baltalimanı Mahallelerinde 20 yıldır yaşanan içme suyu problemi, İBB İSKİ ve Sarıyer Belediyesi’nin girişimleriyle çözüme kavuşuyor. İki mahallede yaklaşık 200 hanenin su basıncı ile ilgili yaşadığı sorunun çözümüne yönelik çalışmaları yerinde inceleyen Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, “Aşırı basınç dolayısıyla bazı komşularımızın evlerini su basıyordu, yetersiz basınç dolayısıyla bazı komşularımızın evlerine su ulaşamıyordu. İki mahallemizde 200 haneyi ilgilendiren içme suyu sorunu ile ilgili 10 sokağımızda yürütülen çalışmaların yarısını tamamladık. İBB İSKİ ekipleri ve belediyemiz fen işlerinin yürüttüğü çalışmalar tamamlandığında komşularımızın 20 yıldır yaşadığı bu sorun ortadan kalkacak. Tüm komşularımıza “Gözünüz aydın” diyoruz. Çalışma boyunca vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı da özür diliyor, komşularımızdan birkaç gün daha sabretmelerini bekliyoruz” dedi.

“KOMŞULARIMIZIN ONAY VERMEDİĞİ HİÇBİR PROJEYE İMZA ATMAYACAĞIZ”

Sarıyer Belediye Başkan Vekili Hüseyin Coşkun, Başkan Yardımcısı Nizamettin Günel, FSM Mahallesi Muhtarı Kemal Subaşı, Baltalimanı Mahallesi Ali Haydar Aslan, İBB İSKİ Yetkilileri, Sarıyer Belediyesi Fen İşleri ekibi ile birlikte bir süre bölgede incelemelerde bulunan Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu’ya Sarıyerli komşularının da ilgisi yoğun oldu. Komşularıyla bir süre sohbet eden Başkan Aksu, “FSM ve Baltalimanı mahallelerimizde oturan komşularımızın tapu ve mülkiyet problemlerini biliyoruz. Bu sorunların çözümü için tüm gücümüzle çalışacağız. Sarıyer’de plansız bir metrekare yer bırakmayacağız. Komşularımızı yerinden etmeden, mağdur etmeden çözümler geliştireceğiz. Komşularımızın onayının olmadığı hiçbir projeye de imza atmayacağız. Sosyal tesis, spor alanları gibi ihtiyaçlarınızı da en kısa zamanda çözmeye yönelik çalışmalarımıza başlayacağız” açıklamasında bulundu.

“ÇALIŞMALAR KISA BİR SÜREDE BİTECEK”

İSKİ tarafından iki mahallede başlatılan ve yaklaşık 1239 metrelik alanı kapsayan çalışmalarda içme suyu problemi yaşayan Bıçkın, Mercan, Kar, Ortanca, Şehit Hasan Uzun, Mesut ve Bilge sokaklarını kapsayacak. İki haftada bitirilmesi planlanan çalışmalarda öncelikle kazı çalışmaları ardından deplase bağlantı çalışmaları ile şube yolu çalışmaları yapılacak. Asfalt çalışmasıyla bitecek olan çalışmalarda ortaya çıkacak alt yapı engelleri dolayısıyla bitiş süresi kimi yerlerde uzayabilecek. Konu ile ilgili İBB Altyapı Koordinasyon Müdürlüğü Bölge Sorumlusu Ümit Bayrak, “İSKİ olarak iki mahallede yaşanan içme suyu sorunu ile ilgili başvuru üzerine bölgede incelemeler yaptık. Yaptığımız incelemeler sonucunda 10 sokağı kapsayacak. 300 metrelik içme suyu patikası çalışmasını başlattık. Şu anda Mesut sokaktayız burada başlayan çalışmaya Mercan sokakla devam edeceğiz. FSM ve Baltalimanı mahallelerini kapsayan on sokakta, yaklaşık 45 günlük çalışmanın ardından su sorunu kalmayacak” dedi.