Sarıyer'in kurban alanına vatandaştan tam not

Maden Mahallesi’nde kurulan kurban satış ve kesim alanı bayramın ilk gününde doldu taştı. Bayram öncesinde tüm vatandaşların ihtiyacına cevap verecek donanıma sahip olması için gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından Sarıyerliler gönül rahatlığıyla ibadetlerini yerine getirdi. Bütün tedbir ve hazırlıkların Sarıyer Kaymakamlığı Kurban Hizmetleri Komisyonu’nun belirlediği maddeler göz önünde bulundurularak yapıldığı alanda ekipler kurban sahiplerinin ibadetlerini rahat ve hızlı bir şekilde yerine getirmeleri için çadırları ve kesim alanını hazır hale getirmişti. Geçtiğimiz yıllarda İstanbul Valiliği tarafından örnek gösterilen kurban kesim alanı bu yıl da vatandaştan tam not aldı. Alanın temizliğinden ve alınan önlemlerden memnun olan vatandaşlar Sarıyer Belediyesi’ne teşekkür etti. Özellikle koronavirüs nedeniyle alınan önlemlerden memnun olduklarını dile getiren Sarıyerliler, kurbanlarını steril bir ortamda kestikleri için memnun olduklarını söyledi.Aynı zamanda sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyulmasını isteyen vatandaşlar bu konuda Belediye çalışanlara yardımcı olunması gerektiğine değindi.

KORONAYA KARŞI SIKI ÖNLEM

Toplamda 600 küçükbaş ve 375 büyükbaş hayvanın bulunduğu kurban kesim noktasında vatandaşlara eksiksiz hizmet verebilmek için; Fen İşleri Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü'nden toplam 102 personel görev alıyor. Bunlarla birlikte koronavirüs tedbirleri de sıkı bir şekilde uygulanıyor. Kurban satış ve kesim alanına ayaklı dezenfektanlar konulmasının yanı sıra ekipler sık sık sosyal mesafenin korunması için uyarılarda bulunuyor. Aynı zamanda sosyal mesafeye dikkat çekmek amacıyla uyarı tabelaları da yer alıyor. Kurban satış bölümü düzenli olarak dezenfekte edilirken, kurban kesimi ise sırayla yapılıyor. Maskesiz girmenin yasak olduğu alanda sosyal mesafe kurallarına uyulması için sık sık anons yapılıyor. Olası kazalara karşı ise ambulans ve sağlık görevlileri hazır bulunuyor. Sosyal mesafenin ihlal edildiği durumlara ise Zabıta Ekipleri müdahale ediyor. Ekipler, alana araçlarıyla gelen vatandaşların otopark olarak belirlenen noktaya yönlendirerek uzun kuyruklar oluşmasını da engelliyor.

MEZARLIKLARA ÜCRETSİZ ULAŞIM

Sarıyer Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı’nda mezarlıklara sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak ücretsiz sefer düzenliyor.Özellikle yaşlı ve engelli bireylerin herhangi bir sorun yaşamadan mezarlıklara ulaşabilmesi için yapılan seferlere arife ve bayramın ilk günü ilgi yoğun oldu. Bayramın ilk üç günü düzenlenecek seferler ile Sarıyerliler, belirlenen merkezlerde ring servisleriyle mezarlıkları ziyaret edebiliyor. Seferler, 10.00 – 16.00 arasında her saat başı yapılıyor.