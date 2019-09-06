Sarıyer'in stratejik planı Meclis'ten geçti

Hizmet seferberliği sonucunda altyapı, sorunlarını büyük oranda çözüme kavuşturan Sarıyer Belediyesi kültür merkezleri, kreşler, yaşam ve semt evleri, engellilere yönelik bakım merkezleri, marka eğitim kurumları, belediye hizmet binaları, spor ve sağlık tesisleri, sosyal projeler ile bütünlüklü bir kalkınma süreci yaşadı.

Yapılan çalışmaların detaylı planlamanın ürünü olduğuna değinen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Gerek stratejik planlarımız gerek ise Sarıyer Kalkınma Eylem Planı bizler için önemli kılavuzlar oldular” dedi. Bu noktada planlamanın önemini ortaya koyan Başkan Genç, “Halka en yakın yönetim kurumu olarak yapacağımız her faaliyet, gerçekleştireceğimiz her hizmet hepimizi ilgilendiriyor” dedi.

Ülkemizin kurucusu M. Kemal Atatürk’ün sahip olduğu vizyonu anlayabilmek açısından bu çok önemli örneğe hem dikkat çekmek hem de o uzak görüşlülük doğrultusunda çalışmak gerektiğinin altını çizmek istiyorum diyen Genç, “Bu bilinçten hareketle yeşil alan miktarının artırılması, iklim eylem planı oluşturmak ve mavi büyüme gibi temel konuları stratejik planımızın içerisine aldık. Stratejik planın oluşturulma aşamasında yapılan anketler, muhtarlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız ile yapılan çalıştaylar, vatandaşlarımızın hazırlayarak bizlere ulaştırdığı raporlar büyük önem taşıdı. Bu çalışmalardan çıkan önemli sayıda hedef rapor içerisinde yerini aldı. Stratejik planımızın tamamlanması ile birlikte altyapı uygulamalarına başladığımız Sarıyer Kalkınma Eylem Planı güncelleme çalışmamız hız kazanacak. Stratejik planımız içerisinde gerek yetkimiz sınırları içerisinde bulunmadığı için gerekse uzun dönemde gerçekleşecek bazı hedeflere yer veremedik. Fakat bu hedefleri Sarıyer Kalkınma Eylem Planı içerisinde mutlaka değerlendireceğiz. Ayrıca bütün paydaşlarımızla uzun soluklu bir çalışma süreci başlatarak Sarıyer’i ilgilendiren her konuda çalıştaylar ve diğer kanallarla bir araya gelecek yeni hedefler de belirleyeceğiz. Sarıyer bizim için bir sevda işi. Bu yolda bizimle yürüyen, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.