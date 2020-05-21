Sarıyer'in yapımı beklenen yolları tamamlandı

Sarıyer Belediyesi ve İBB Avrupa Yakası Yol Bakım Müdürlüğü çalışanları bir araya gelerek Sarıyerlilere merakla bekledikleri iki önemli yolu bayram öncesi hediye etti. Karantina nedeni ile yolların boş olmasını fırsata çeviren ekipler iki önemli yolun asfalt kaplama çalışmalarını tamamladı. Sarıyer Belediyesi Fen İşleri ekipleri Ayazağa ve Reşitpaşa’da yapılan yol çalışmalarının yanı sıra sokağa çıkma yasağı sürecinden sonra, Sarıyerli vatandaşların konforlu bir ulaşım sağlayabilmeleri için diğer mahallelerde de çalışmalarına ivme kazandırdı.

AYAZAĞA HALKI O YOLA KAVUŞTU

Ayazağa Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde Sarıyer Belediyesi ekiplerinin 3 yıl önce Engelsiz Erişim Projesi uygulamasını gerçekleştirdiği ve sorunsuz hale getirdiği 500 metrelik yol, İSKİ’nin atık su hattı yenileme çalışması ile kullanılamaz hale gelmişti. Aradan geçen onca zamana rağmen İSKİ yaptığı çalışmalarla bozulan yolu eski haline getirmedi. Seçimlerden sonra kurumsal görüşmeler sonucunda yapımına başlanan Mustafa Kemal Atatürk Caddesinde asfalt kaplama çalışmaları tamamlanarak yol üzerindeki baca ve ızgaralar asfalt seviyesine getirilerek halkın kullanımına sunuldu.

REŞİTPAŞA'DA DA SÜREÇ SORUNSUZ TAMAMLANDI

Geçtiğimiz yıllarda İBB tarafından programa alınan ancak yapımına bir türlü başlanamayan 1,3 kilometrelik yol yönetimin değişmesiyle birlikte tamamlandı. Seçim öncesi dönemde İBB’nin ilçe belediyelerine yapacağı ayni yardım kapsamında gerçekleşmesi planlanan ancak hibe işleminin tamamlanmamasından dolayı bir türlü düzenlenemeyen yol için yeni yönetim umut oldu. Sarıyer Belediyesi’nin girişimleri neticesinde Reşitpaşa Mahallesi Tuncay Artun Caddesi, Avrupa Yakası Yol Bakım Müdürlüğü çalışma programına dâhil edilerek asfalt yapımı sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Ortak yürütülen asfalt çalışmaları için Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Avrupa Yakası Yol Bakım Müdürlüğü yönetimi ve çalışanlarına teşekkür etti.

GÜMÜŞDERE’YE ALTERNATİF YOL

Sarıyer Belediyesi Fen İşleri ekiplerinin Gümüşdere Mahallesi’nde yürütmüş olduğu yol genişletme çalışmalarına bağlı olarak; istinat duvar çalışması (taş duvar), açık yağmur kanalı (kanivo) ve kadastral yol çalışmaları devam ediyor. Gümüşdere köyüne giden ana yolda oluşabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşın (heyelan, yoğun kar yağışı vb.) Ambar Sokak’ta yapılan çalışmalar alternatif yol olması bakımından önem taşıyor. Yol ayrıca Gümüşdereliler için oldukça önem arz eden ve geçim kaynaklarının başında gelen tarım alanları ve seralara ulaşım sağlayan önemli bir nokta.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI FIRSATA DÖNÜŞTÜ

Sarıdağ mevkiine ve aynı zamanda Kocataş Mahallesi’ne erişimi sağlayan Büyükdere’nin Sevimli Sokak’taki Fen İşleri çalışmaları pandemi dönemindeki sokağa çıkma yasağından yararlanılarak Sarıyerliler için hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlandı. Tek yönlü ana ulaşım için kullanılan yolda, eski ve kullanılmaz halde olan beton parke yol üst kaplama tamamen sökülerek yenilendi.