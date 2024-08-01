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Sarıyerli çocuklar için açık havada film gösterimleri başlıyor

Sarıyerli çocuklar için açık havada film gösterimleri başlıyor
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Sarıyer Belediyesi tarafından hayata geçirilen kültürel ve sanatsal etkinlerle çocuklar, yaz tatilini doyasıya yaşıyor. Tatilde sinemayı çocukların ayağına kadar getirecek olan ''Açık Hava Çocuk Film Gösterileri'' 6 Ağustos’ta başlıyor. Etkinlik kapsamında 5 farklı çocuk oyunu 10 mahallede izleyicisiyle buluşacak.

Sarıyer Belediyesi, ilçe genelinde kültürel ve sanatsal etkinliklerini sürdürmeye devam ediyor. Yaz tatilinde çocukları da unutmayan Sarıyer Belediyesi, onları bu kez sinema ile buluşturuyor. Sarıyerli çocuklar, on mahallede, beş çocuk oyununu açık havada izlemenin keyfini yaşayacak. 6 Ağustos akşamı saat 20.30’da başlayacak gösterimler kapsamında Elemental, Hadi Gidelim, Troller Dünya Turu, Otel Transilvanya 3, Mucizeler Parkı filmleri 10 farklı mahallede çocuklarla buluşacak. 29 Ağustos’a kadar sürecek gösterimler Uskumruköy, Zekeriyaköy, Demirciköy, Gümüşdere, Rumeli Kavağı, FSM, Ferahevler, Çayırbaşı, Kazım Karabekir Paşa ve Ayazağa mahallelerinde yapılacak.

Etiketler sarıyer sarıyer belediyesi Mustafa Oktay Aksu
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