Sarıyerli çocuklara spor bilinci aşılanıyor

Sarıyer Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün, okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte öğrenciler için faaliyete soktuğu ‘Yaz Spor Okulları’ eğitimine tüm hızıyla devam ediyor. 15 Haziran’da görkemli bir törenle kapılarını Sarıyerlilere açan spor okulları bu yıl 3 bin 600 öğrenciye eğitim veriyor. Çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlayan Yaz Spor Okulları ile aynı zamanda teknolojinin çocukların üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesi ve yok edilmesi de amaçlanıyor.

Küçük yaşlarda sporla tanışan çocuklar, yetenekleri doğrultusunda ilgili branşlara yönlendirilerek gelecekte profesyonel sporcu olabilme fırsatı yakalıyor. Belediye bünyesinde yetiştirilen çocuklar özellikle tekvando, karate ve judo da katıldıkları turnuvalardan derece elde ederek dönüyor.

11 YILDA 27 BİN 100 SPORCU

Çocukları sporla buluşturarak sosyalleşmelerine katkı sunan Yaz Spor Okulları; futbol, kız futbol, voleybol, basketbol, yüzme, atletizm, judo, tekvando, karate ve jimnastik olmak üzere 10 branşta eğitim veriyor. 11 yılda 27 bin 100 çocuğa ulaşan Yaz Spor Okulları’nda uzman eğitmenler eşliğinde seçtikleri dalda spor yapma imkânı bulan öğrenciler, tatilin tadını çıkararak aynı zamanda seçtikleri dalda kendilerini geliştiriyor.