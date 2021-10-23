Sarıyerliler ''Cumhuriyet'' için koştu

Sarıyer’de düzenlenen ''Cumhuriyet Halk Koşusu'' nefes kesti. 300 sporseverin katıldığı 2 bin 600 metrelik koşuda dereceye girenlere madalya ve kupa hediye edildi.

Sarıyer’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde ‘Cumhuriyet Halk Koşusu’ düzenlendi. Atatürk Kent Ormanı’nda gerçekleşen, gencinden yaşlısına her yaştan sporseverin katıldığı yarışta vatandaşlar, 2 bin 600 metrelik parkurda birincilik için ter döktü. Kıyasıya bir rekabete sahne olan etkinliğe yaklaşık 300 kişi katıldı. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in işaretiyle başlayan koşuda kadınlar kategorisinde; Seher Gencel 3, Gönül Yılmaz 2, Elif Numanoğlu 1. oldu. Erkekler kategorisinde, Emirhan Güneş 3., Serdar Karakuş 2. olurken, Abdullah Özdemir ise 1.lik ipini göğüsledi. Koşuda tüm katılımcılara madalya, dereceye girenlere ise kupa verildi. Mansiyon ödülü ise yarışı bitiren en küçük yarışmacılar olan Harun Yahya Er ve Tuana Getiren’in oldu.

BU BİR BAŞLANGIÇ

Etkinliğe; Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in yanı sıra Atatürk Kent Ormanı Şefi Sibel Özkan, Sarıyer Kulüpler Birliği Başkanı Cemal Kabil, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve meclis üyeleri katıldı. Kısa bir konuşma yapan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “ Bugün çok önemli bir gün. Cumhuriyet’in 98. yılını 29 etkinlikle kutluyoruz. Bunu sizlerle beraber yapıyor olmak büyük bir mutluluk. Hepinizi kutluyorum. Gerçekten muhteşem bir performans sergilediniz. Bu bir başlangıç, devamını getireceğiz” dedi.