Sarıyerliler Hacı Bektaş-i Veli’yi anma törenleri için Hacıbektaş'ta

Her yıl geleneksel olarak Sarıyer Belediyesi tarafından düzenlenen Hacı Bektaş-i Veli’yi anma törenleri ziyareti, yüzlerce Sarıyerliyi bir araya getirdi. Kurban bayramında Anadolu turunda olan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’te Sarıyerli vatandaşlarla Hacıbektaş’ta buluştu.

BÖLGEDE KAPSAMLI TEMİZLİK

Sarıyer Belediyesi, her yıl olduğu gibi ekipleriyle Nevşehir'e çıkarma yaptı. Hacı Bektaş-ı Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri için çalışan görevliler, alanı misafirlere hazır hale getirmek için temizlik ve çevre düzenlemesi yaptı.

Sarıyer Belediyesi geçen yıllarda da aynı hizmeti bölgeye götürmüş, kapsamlı bir temizlik çalışmasına imza atmıştı. Ekipler, yaptıkları çalışma kapsamında daha önce de ilçe sokaklarını, Çilehane bölgesindeki oturma ve adak yerlerini süpürüp yıkamış, aynı zamanda Ozanların ve Yedi Ulu Erenlerin heykelleri ile Deliktaş'ı, tazyikli su ile temizlemişti. Ayrıca bölgede kaldırım boyama çalışmaları da gerçekleştirilmişti.