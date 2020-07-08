Sarıyerlilere nefes aldıran merkez

Hem yaşlıları, hem doğaseverleri hem de çocukları bir araya getiren Türkan Saylan Sosyal Yaşam Merkezi Sarıyerlilerin rahat bir nefes aldığı bir yaşam alanı. İçinde çok amaçlı salon, özel eğitim sınıfı, dinlenme alanları ve hobi bahçesinin de yer aldığı yaşam merkezinde çocuklar sebze ve meyveleri burada tanıyor kendi elleriyle ekim yapıyor. Yoga, pilates, kişisel gelişim eğitiminin yanında kitap kulübünün de bulunduğu merkez de emekli ev hanımları kitap okuyup kaliteli zaman geçiriyor. Her gün onlarca kişinin ziyaret ettiği sosyal yaşam merkezinde yetişkin ve çocuklara İngilizce ile matematik dersi de veriliyor. Ayrıca domates, biber, patlıcan gibi birçok sebzenin yetiştirildiği bahçede belediyenin kardeş şehirlerinden gelen ağaçlar da yer alıyor. Mesela Almanya Acchen’dan gelen ağaç Sarıyer’de meyvelerini veriyor. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de sık sık ziyaret ettiği ve gelişmeleri yakında takip ettiği bu merkez insanları bir araya getirmeye devam ediyor.

ÇOCUKLARA SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ ANLATILIYOR

Sarıyer Belediyesi Gündüz Bakımevi’nde eğitim gören öğrenciler sebze ve meyve yetiştiriciliğini Türkan Saylan Sosyal Yaşam Merkezi’nde öğreniyor. Merkez Sorumlusu Gül Alkan miniklerin yaşadığı şaşkınlığı şöyle anlatıyor; “Çocuklar patatesi elma gibi ağaçtan koparacaklarını sanıyor. Toprağın altından çıktığını görünce de hem büyük bir şaşkınlık hem de mutluluk yaşıyor. Çocuklar burada sağlıklı üretimi ve tüketimi görüyor.”

HER İSME AYRI BİR KASA

Merkezde yardımlaşma ve paylaşmanın üst düzeyde olduğunu belirten Gül Alkan; “Burada çok güzel bir döngü var. Günümüzün şartlarında insanlar huzurlu bir ortam arıyor. Tansiyon ve şeker ilacı kullanıp burada bırakan kişilerle tanışıyoruz. Organik tüketime talebin oldukça arttığı şu günlerde, sosyal yaşam merkezinde yer alan hobi bahçesinde her bir meyve ve sebze kasalarının numarası var. Bu kasalar kursiyerler üzerine zimmetli. Vatandaşlar hasat elde ettikten sonra sebzeleri toplayıp evlerine götürüyor” diye konuştu.

KLİNİK PSİKOLOG İLE HER YAŞA HİZMET

Çocuk, ergen ve yetişkinlere danışmanlık hizmeti veren Klinik Psikolog Ceren Karaoğuz ise karantina sürecinde telefonla danışanlarına hizmet verdiğini belirterek şöyle konuştu; "Dikkat eksikliği, anne ve baba tutumu, çift terapisi gibi çeşitli konularda Sarıyerlilerle bir araya geliyoruz. Kaygı bozukluğu, panik atak yani stres yönetimini sağlayamayan bireyler burada hobi bahçesiyle uğraşıp diğer yandan yoga dersi alabiliyor. Tavuklarla terapi yapmak danışanlarımın oldukça hoşuna gidiyor. Şehrin içinde böyle bir sosyal yaşam merkezinin olması herkesi çok mutlu ediyor.”