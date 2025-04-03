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Satranç ustaları Manisa’da buluşacak

Satranç ustaları Manisa’da buluşacak
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Bu yıl 485’inci kez gerçekleştirilecek olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’nde, uluslararası satranç sporcuları Manisa’da düzenlenecek turnuvada buluşacak. 21-26 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Uluslararası Manisa Mesir Açık Satranç Turnuvası ile dünyadan ve Türkiye’den önemli satranç sporcuları Manisa’da stratejileriyle şampiyonluk için hamle yapacak.

Manisa, dünyadan ve Türkiye’den önemli satranç sporcularını bir araya getirecek. 485’inci kez düzenlenecek Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında, Uluslararası Manisa Mesir Açık Satranç Turnuvası ile Mesir Hızlı Satranç Turnuvası düzenlenecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle ilk kez gerçekleştirilecek olan Turnuva, 21-26 Nisan 2025 tarihleri arasında Anemon Grand Manisa Otel’de düzenlenecek. Toplam ödülün 700 bin lira olarak belirlendiği uluslararası turnuvaya başvurular 17 Nisan 2025 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar www.mesiropen.tsf.org.tr adresinden yapılabilecek. Turnuva, sporcuların ELO ve UKD puanlarına göre 3 farklı kategoride gerçekleştirilecek.

A Kategorisi:
2000 ve üzeri ELO puanına sahip sporcular,
ELO puanı olmayan ancak 2000 ve üzeri UKD puanına sahip sporcular.
B Kategorisi:
1700-1999 arasında ELO puanına sahip sporcular,
ELO puanı olmayan ancak 1700-1999 arasında UKD puanına sahip sporcular.
C Kategorisi:
1400-1699 arasında ELO puanına sahip sporcular,
ELO puanı olmayan ancak 1400-1699 arasında UKD puanına sahip sporcular,
ELO puanı olmayan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan sporcular.

7-12 Yaş Arası Sporcular İçin Mesir Hızlı Satranç Turnuvası

Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali etkinlikleri çerçevesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Mesir Hızlı Satranç Turnuvası da düzenlenecek. 20 Nisan 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek turnuva, Gediz Satranç Salonu’nda İsviçre sistemiyle oynanacak. 15 dakika +10 saniye eklemeli zaman temposuyla oynanacak turnuva; 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 yaş kategorilerinde düzenlenecek. Her kategoride 32 kontenjan sınırının olacağı ve toplam 50 bin TL ödüllü turnuvaya başvurular, 17 Nisan 2025 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar www.mesiropen.tsf.org.tr adresinden yapılabilecek.

Etiketler manisa manisa büyükşehir belediyesi Ferdi Zeyrek
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