Seçer: ''Doğu'dan batıya her yere eşit hizmet gidiyor''

Başkan Seçer, Mersin Rotary Kulübü'nün 4. Kulüp Toplantısı'na katıldı. Seçer, "Doğudan batıya her yere eşit hizmet gidiyor" dedi.

Hilton Oteli’nde gerçekleştirilen toplantıya Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Mersin Rotary Kulübü Başkanı Ali Özcan ile Mersin Rotary Kulübü üyeleri katıldı. Toplantıda Kulüp Başkanı Özcan tarafından Rotary’nin yaptığı ve yapmayı planladığı çalışmalar anlatılırken, konuşmaların ardından Başkan Seçer’e teşekkür belgesi takdim edildi.

Başkan Seçer, yönetime geldikleri günden bu yana 2 yılı aşkın bir süre geçtiğini ifade ederek ilk yılın geçiş ve tanıma süreci olduğunu söyledi. İkinci yılla beraber pandemi süreciyle karşı karşıya kaldıklarını aktaran Seçer, bu süreçte daha çok sosyal politikalara yöneldiklerini anlattı. Seçer, pandeminin şiddetini azaltmasıyla birlikte sosyal projelerin yanında ulaşım, rutin hizmetlerini tahkim etmek, vizyon yatırımları gerçekleştirmek için çalıştıklarını ifade etti.

“1 milyarın üzerinde bir borç ödemiş bu belediye”

Belediyeyi 3 milyar lira borç ile devraldıklarını sözlerine ekleyen Seçer, “Şu anda 800 milyon liradan fazla bir eski borç stokunda Belediye’nin azalma var. Yani 1 milyon 500 bin liranın altına düşmüş. 750 milyon lira da MESKİ’nin borçları vardı. Bu da 500 milyonun altına düşmüş. Yani 1 milyarın üzerinde bir borç ödemiş bu belediye. Bu gördüğünüz hizmetleri de yapıyor, rutin hizmetleri de yapıyor. Tabi insan kaynağı tarafında sorunlar devam ediyor. Çünkü çok yetenekli insanları bu maaşlara bu kurumlara getirmiyorsunuz. Memur deseniz çok büyük sıkıntı yaşıyoruz” dedi.

“Bizim kadrolara baktığın zaman her dünya görüşünden insanın olduğunu görürsünüz”

İnsanların hangi partiye oy verdiğiyle değil, ülkeye bakışıyla ilgilendiklerini söyleyen Seçer, “Bizim kadrolara baktığınız zaman, üst yönetime her dünya görüşünden insanın olduğunu görürsünüz. Bizim gerçekten belediyemizi ihya edecek, dolayısıyla kenti ihya edecek fikirleriyle, enerjisiyle, düşünceleriyle insanlara ihtiyacımız var. İnsanların vereceği oyun renginden ziyade ülkeye bakışı bizi ilgilendiriyor” dedi.

“Doğudan batıya her yere eşit hizmet gidiyor”

Büyükşehir Belediyesi olarak her yere eşit hizmet götürdüklerini vurgulayan Seçer, “Doğudan batıya her yere eşit hizmet gidiyor. Ben her yeri de geziyorum. Bence sizler için bir kentte yapılan yoldan, kaldırımdan, alt geçitten, şundan, bundan önemli huzurlu bir kentte yaşamak. Sizin belediye başkanınız nasıl düşünüyor, insanları kategorize mi ediyor, çok taassup içerisinde bir ideolojik yapıya mı sahip? Bunu bilmeniz lazım. Huzurluysanız bir kere zaten olaya avantajlı başlıyorsunuz bir hemşehri olarak, bir vatandaş olarak. Ben Mersin’de bir huzurun olduğunu görüyorum. Bunu tabi ki odamdan görmüyorum çünkü sokaktayım, çünkü her yere çok rahat gidiyorum” diye konuştu.

Kentin yapısal sorunlarından, trafik, toplu taşıma, imar ve çarpık kentleşme sıkıntılarından söz eden Seçer, 2014 yılından itibaren Büyükşehir Yasası ile birlikte idari sınırların belediye sınırları olduğunu anlattı. Seçer, yaylalık bölgelerin, tatil beldelerinin ve kırsal alanların alt yapı sorununun devam ettiğini ve temiz içme suyuna erişimin, temiz bir çevrede yaşama hakkının anayasal hak olduğunu söyledi.

“Borçlanma vermemelerinin nedeni Ankara'dan alınan emirlerdir”

Meclis’te borçlanma talebinin bir kez daha reddedildiğini hatırlatan Başkan Seçer, şöyle devam etti:

“Borçlanma vermemelerinin nedeni Ankara'dan alınan emirlerdir. Bunları Meclis’te rahat konuşuyoruz, burada da konuşuyorum. Bana muhalefet edenlerin arkasında dört duvar arasında bunları söylemiyorum. Meclis’te konuşuyorum. Herkes izliyor Meclis’i, sizler de izliyorsunuz. Biz getirmişiz, yatırım programı bu, bütçemiz bu, borçlanma kalemimiz, gelir, gider kalemimiz ve bütçe denkliğini sağlamışız. 2 milyar 695 milyon bütçe yapmışız. Bunun içine de 250 milyon lira gelir gider dengesi oluşsun diye, bütçe denkliği adına borçlanma kalemi koymuşuz. Bu bütçeyi kabul ediyor musunuz, kabul edenler. Herkes el kaldırmış. Niye şimdi siz bana yetki vermiyorsunuz? Ben size güvendim yola çıktım. Stratejik plan uyguluyorum, yatırım programı uyguluyorum. Siyaset, mülahazanın girdiği noktada bu ülke batıyor. Ben 87 tane yeni otobüs aldım. Bu 73’tü. Döviz çok yükseldi, ihale kanunundan doğan hakkımı kullandım %20 iş artışı yaptım. 152 milyon liraya ilk kez Karsan Firması’nın Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne imal ettiği, o otobüsleri ilk Mersin halkı kullanıyor. CNG’li, muazzam bir klima sistemi var, bu bölgeye uygun. İçinde ücretsiz Wi-Fi’dan, telefon şarjına kadar her türlü konforu olan bir otobüstür o. Şu anda o otobüsleri tekrar çıkıp alacağım. 255 milyon lira. Bu belediye 152 milyon lira 48 ay vadeli aldı Karsan’dan ve fabrika zararına verdi onları. Gerçekten zararına verdi girmek için, biraz da bizim gibi belediyelere destek atmak istiyordu onun için yaptılar bunu. Peki, alacak mısınız, devam edecek misiniz? Evet, para da bulduk. IBRD’den bulduk. Dediler ki Green City kapsamında, çevre dostu projeler için hibe kredileri var. 22 milyon avro verebiliriz size. Bunun 7’sini bize ödemeyin siliyoruz. 22 alacağız, 18 ödeyeceğiz, 2 yıl ödemeyeceğiz, 8 yılda ödeyeceğiz. 10 sene sonra taksiti bitmiş olacak. Tamam mı tamam, protokoller, bilmem neler. Gönderdik Cumhurbaşkanı’nın imzalaması lazım. Cumhurbaşkanı Stratejik Daire Başkanı. 10 ay oldu. Bu yıl sonuna kadar o imzalanmazsa biliyorsunuz bu hibeler Avrupa'dan gelen geri gider. Şimdi bu şartlarda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı belediye başkanlığı yapıyor.” Seçer, kamu kurumlarına imzaya gönderdikleri evrakların gelmediğini, tahsislerin verilmediğini dile getirdi.

“Kent disiplinli yönetiliyor. Kontrol altında”

Büyükşehir Belediyesi olarak yürüttükleri çalışmaları anlatan Başkan Seçer, sözlerine şöyle devam etti:

“Belediyemiz iyi çalışıyor. 3 sene sonra biz alırız, almayız. Bunu Allah takdir eder, vatandaş takdir eder. Varsa kısmetimizde devam ederiz. Allah sağlıklı bir ömür verir, aday oluruz, olmayız, aday oluruz kazanırız, kaybederiz, sandığa gideriz. O ayrı bir şey. Ama biz 5 yıl boyunca aldığımız görevi, mevcut imkânlarımızı en akılcı şekilde kullanarak, gecemizi gündüzümüze katıp çalışan bir belediye yönetimiyiz… Eksiğimiz var, mutlaka yanlışımız var, bundan daha doğal bir şey olamaz ama çok iyi işler yapılıyor. Bir kere niyet belli, niyet çok halisane. Ne yaptığımızı biliyoruz. Kent disiplinli yönetiliyor. Kontrol altında. Ben her caddeyi, her sokağı biliyorum. Gidiyorum, geliyorum. Her yatırımı biliyorum. Hangi bölgede ne tip insan yaşıyor, herkesle diyaloğum var. Mersin’de para var, bunun yeşili var, bunun karası var, bunun beyazı var. İnsan var, bunun Doğulusu var, bunun Güneydoğulusu var, Batılısı var, Kuzeylisi, mezhepleri var, her çeşit insan var burada. Bu şartlarda belediye herkese eşit, huzurlu bir kent yönetiyor. Burada insanlar huzurlu. İnşallah daha da güzel işler yapacağız.”

Başkan Seçer, 14 ayrı kuruldan oluşan MEDEKA’yı kurduklarını belirterek, bunun arkeolojiden turizme, gastronomiye ve sanatın diğer dallarına kadar her alanda, otorite olan ve söyleyecek sözü olan, kentte yaşayan veya Mersinli olup Mersin dışında yaşayanların oluşturduğu bir yapı olduğunu anlattı. Seçer, etkinliklerin de artık bu yapı içerisinden çıktığını sözlerine ekledi.