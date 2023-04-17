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Seçime 1 ay kala olay olacak İmamoğlu analizi

Seçime 1 ay kala olay olacak İmamoğlu analizi
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Fransız Gazetesi Le Monde'de bir analiz yayımlandı. 'İstanbul'un jokeri' tanımlaması verilen yazıda, İmamoğlu'nun öne çıkan bir figür olduğu yazıldı. 'Anketlerde Erdoğan'ı açık ara yenebilecek tek isim' denilen İmamoğlu'na verilen hapis cezası da anımsatılırken, "Yetkililerin neden onun kanatlarını kesmeye ve adaylığını engellemeye çalıştıklarını daha iyi anlıyoruz" denildi.

Fransa'nın ünlü ve köklü gazetelerinden biri olan Le Monde, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bir analiz yayımladı. “Türkiye’de seçimler: İstanbul’un jokeri, Ekrem İmamoğlu” başlığı ile yayımlanan analizde, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan genel seçimlere az bir süre kalmışken İBB Başkanı İmamoğlu'nun 'öne çıkan bir muhalefet figürü' olduğu kaydedildi. Yapılan değerlendir, gazetenin İstanbul muhabiri Nicolas Bourcier ile Angèle Pierre imzasını taşıdı.

Avrupa basınının çok okunan gazetelerinden biri olan Le Monde'deki analizde, "Anketlere göre Erdoğan'ı açık ara yenebilecek tek isim olan İmamoğlu kendisi için değil başkası için çalışıyor" ifadeleri yer aldı. "CHP için bir joker gibi bir anda muhalefetin seçim kampanyasına heyecan katıyor. Halihazırda zirveyi görmüş biri için bunun yutması ne kadar zor bir hap olduğunu kimse bilmiyor" ifadelerinin kullanıldığı analizde İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası hatırlatılarak şunlar söylendi:

“O hırslı biri olarak tanınıyor ve onu bu şekilde aktif bir halde görmek, yetkililerin neden onun kanatlarını kesmeye ve adaylığını engellemeye çalıştıklarını daha iyi anlıyoruz.”

 

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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