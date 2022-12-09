Şeffaflık Özel Ödüllü Mansur Yavaş'tan ''Yolsuzluğa Ses Çıkar'' çağrısı

Uluslararası Şeffaflık Derneği'nden Şeffaflık Özel Ödülü alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Bugün Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü’nde #YolsuzluğaSesÇıkar diyoruz” dedi.

Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından Şeffaflık Özel Ödülü’ne layık görülen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kendi Twitter hesabından Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü için bir paylaşımda bulundu.

Mansur Yavaş paylaşımında "“Yolsuzluk Olmasa” hayali ile yola çıkmış, Şeffaflık Taahhütnamesini imzalayan ilk aday olmuştuk. 3.500’den fazla ihaleyi canlı yayınladık, 2020 yılında Uluslararası Şeffaflık Ödülü’ne layık görüldük. Bugün Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü’nde #YolsuzluğaSesÇıkar diyoruz." dedi.