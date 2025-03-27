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Şehit yakınları ve gaziler Bandırma Belediyesi’nin iftarında buluştu

Şehit yakınları ve gaziler Bandırma Belediyesi’nin iftarında buluştu
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Bandırma Belediyesi, şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları onuruna iftar programı düzenledi. Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen programa yoğun katılım sağlandı.

İftara Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza’nın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Niyazi Yeloğlu ve Cemal Adıgüzel ile belediye meclis üyeleri katıldı. Başkan Mirza, masaları tek tek dolaşarak şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

Bandırma Belediyesi, şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları onuruna iftar programı düzenledi. Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen programa yoğun katılım sağlandı.

Programda konuşan Mirza, "Bu toprakları bizlere vatan kılmak için canlarını ortaya koyan kahramanların emanetine sahip çıkmak en büyük sorumluluklarımızdan biridir. Şehit aileleri ve gazilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Gece boyunca birlik ve beraberlik duygularının ön planda olduğu programda şehitler için dualar edildi.

Bandırma Belediyesi, şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları onuruna iftar programı düzenledi. Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen programa yoğun katılım sağlandı.

Etiketler bandırma bandırma belediyesi dursun mirza
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