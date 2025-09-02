Sennur Sezer Öykü ve Şiir Ödülleri 10. Yılında Ödül Töreni Küçükçekmece'de gerçekleştirildi

Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi, ‘’Sennur Sezer Öykü ve Şiir Ödülleri 10. Yılında” başlıklı etkinliğe ev sahipliği yaptı. DİSK GIDA-İŞ ve Manos Kitap işbirliği ile düzenlenen yarışmanın ödül töreninde öykü birincisi, şiir birincisi ve şiir jüri özel ödülü sahiplerini buldu.

Türkiye'nin önemli kadın edebiyatçılarından Şair ve Yazar Sennur Sezer'in anısı ve mücadelesini yaşatmak için ölümünden sonra her yıl düzenlenen Sennur Sezer Öykü ve Şiir Ödülleri, 10. yılında Sezer'in hayatının bir bölümünü geçirdiği Küçükçekmece’de düzenlendi. Etkinliğe Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Türkiye Yazarlar Sendikası, Pen Türkiye Yazarlar Derneği, Disk Yönetimi, meclis üyeleri, şair, yazar, akademisyenler ve edebiyatseverler katıldı.

Kemal Çebi:Yalnızca bir edebiyat etkinliği değil, köklerimize, hafızamıza, emeğe ve dayanışmaya sahip çıkıyoruz

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi konuşmasında dereceye girenleri tebrik etti ve ‘’Sennur Sezer, yalnızca usta bir şair değil bizler için. Onu bizler için özel kılan çocukluk ve ilk gençlik yıllarının, Küçükçekmece’nin kalbinde Halkalı Tren İstasyonu Lojmanlarında geçmiş olmasıdır. Babasının demiryolu çalışanı olması sebebiyle, Çekmece Gölü manzaralı o lojmanlarda büyüyen Sennur Sezer, Küçükçekmece’nin sokaklarını, kıyılarını, insanlarını tanıyarak, onların hikâyelerini eserlerinde işlemiştir. Bu sebeple bu ödül törenine ev sahipliği yapmak, Küçükçekmece için sadece bir edebiyat etkinliği değil, aynı zamanda köklerimize, hafızamıza, emeğe ve dayanışmaya sahip çıkmaktır. Bu töreni, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde gerçekleştiriyor olmamız da ayrıca anlamlıdır. Barış, emeğin kardeşidir. Sennur Sezer’in hayatı, bu iki değerin emek ve barışın yan yana, omuz omuza yürüyebileceğinin en güzel kanıtıdır. Kendisini saygı ve rahmetle anıyorum. Bu törenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.

Ödüller sahiplerini buldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Oda Müziği Topluluğu’nun müzik dinletisiyle başlayan program, Öykü Birincisi Selcan Kırnal, Şiir Birincisi Mert Tutucu, Şiir Jüri Özel Ödülü Seçil Hidayet’in ödüllerini almasıyla devam etti. Ardından sahne alan 'Kadınlarla Jam' müzik grubu performanslarıyla katılımcılara müzik şöleni yaşattı. Etkinlik sonunda ise Selcan Kırnal ve Mert Tutucu kitaplarını imzaladı.