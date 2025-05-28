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Sıcacık bir kentte buz gibi bir hayal: Muratpaşa’nın küçük hokeycileri

Sıcacık bir kentte buz gibi bir hayal: Muratpaşa’nın küçük hokeycileri
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Türkiye’nin en sıcak kentlerinden denizi, güneşi, sahilleriyle ünlü Antalya’da, bir grup minik sporcu buzun üstünde bir hayale doğru yol alıyor. Muratpaşa Belediyesi’nin kurduğu buz hokeyi takımı, şimdi Türkiye Şampiyonası’na hazırlanıyor.

Bu yıl ilk kez kurulan Muratpaşa Belediyespor Buz Hokeyi Takımı, biri 5-9 yaş Minikler, diğeri 10-11 yaş Yıldız B olmak üzere iki takımla Türkiye Şampiyonası’nda buz pistine çıkacak. Şampiyona için sporcular, Antalya’nın ilk ve tek doğal buz pisti olan Muratpaşa Belediyesi pistinde antrenmanlarını sürdürüyor.

Ankara’da 14-15 Haziran’daki şampiyona için hafta içi her gün iki saat antrenman yapan küçük hokeyciler, kasklarını takıp patenlerini sıkıca bağlıyor, sopalarını kavrayıp buz üstünde hızla kayarken, hızın ve sertliğin sporu buz hokeyinin Türkiye’deki en büyük mücadelesine hazırlanıyorlar.

Başantrenör Huriye Yeliz Mutlu, bu yolculuğun daha başında olduklarını ama inançlarının tam olduğunu söyledi. Mutlu, “Bu spora ilk kez başlamamıza rağmen 23 Nisan turnuvasında Türkiye 5’incisi olduk. Bu çocuklar yalnızca kaymıyor, aynı zamanda cesaret ediyor, mücadele ediyor ve hayal kuruyor” diye konuştu.

Sporculardan Can Yılmaz, 4 yıldır buz üstünde paten kaydığını anlattı. Ama şimdi başka bir eşikte olan Yılmaz, “Bu ilk Türkiye Şampiyonam olacak. Çok heyecanlıyım” dedi. Bu hikayenin sessiz kahramanları velilerden Seren Atalay, bu takımın sadece bir spor projesi olmadığını söyledi ve “Çocuğum bu takıma katıldığından beri hayatımıza yeni bir neşe, yeni bir umut girdi. Muratpaşa Belediyesi’nin buz hokeyi gibi sıra dışı bir branşa yönelmesi, bizler için büyük bir gurur” diye konuştu.

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Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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