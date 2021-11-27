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''ŞiddeteKarşıBirlik'' sloganları Kartal sokaklarında

''ŞiddeteKarşıBirlik'' sloganları Kartal sokaklarında

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Cumhuriyet Halk Partili 9 ilçe belediyesi, #ŞiddeteKarşıBirlikteyiz sloganıyla kadına yönelik şiddetle mücadelede ortaklık mesajı verdi.

Kartal Belediyesi de  #ŞiddeteKarşıBirlikteyiz mesajını ilçe genelinde billboardlar ve sosyal medyadan duyurdu.

İstanbul’un farklı semtlerinden Cumhuriyet Halk Partili 9 ilçe belediyesi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında #ŞiddeteKarşıBirlikteyiz sloganıyla ortak bir mesaj yayınladı. Şişli, Beşiktaş, Sarıyer, Adalar, Avcılar, Ataşehir, Kartal, Esenyurt ve Beylikdüzü Belediyeleri 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde, ortak sloganlarını sosyal medya hesapları ve billboardlarda yerini aldı.

Kadın danışma ve dayanışma merkezleri iletişim bilgileri de yayınlandı

#ŞiddeteKarşıBirlikteyiz sloganının kullanıldığı mesajda CHP’li belediyeler, şiddete karşı kadınların yanında ve birlikte olduklarını kamuoyuna da duyurdu. Kadınların şiddete maruz kaldıklarında başvurabilecekleri ve ücretsiz destek alabilecekleri belediyelere bağlı kadın danışma/dayanışma merkezlerinin iletişim bilgileri için de bir tablo hazırlandı.

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