  4. Sihirli Eller Antalya Muratpaşa’dan setlere uzanıyor

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, sinema ve televizyon sektörüne yeni bir kapı aralıyor. Artık seyircilerin ekran karşısında nefesini tutarak izlediği patlama, kaza, fantastik karakter ya da tarihi dönüşüm sahnelerinin arkasında Muratpaşa’da yetişen sihirli ellerin imzası olacak.

Muratpaşa Belediyesi, Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle Meslek Edindirme, Hobi ve Sanat Kursları (MEST) kapsamında 756 saatlik ücretsiz “Güzellik Uzmanlığı” eğitimi düzenliyor. Cilt bakımından profesyonel makyaja kadar geniş bir içerik sunan eğitimlerde, en çok ilgi gören alan ise özel efekt makyajı bir diğer adıyla SFX make-up.

Lateks, silikon, jelatin, protez yapıştırıcıları, yapay kan, pigment boyalar. SFX makyajının gizli dünyasında kullanılan bu malzemeler, kursiyerlerin ellerinde adeta sihirli araçlara dönüşüyor. Bu malzemelerle protez yapımı ve uygulaması, yaşlandırma makyajı, yara ve yanık efektleri, fantastik karakter makyajları gibi tiyatro, dizi ve film setlerinde kullanılan teknikler uzman eğitmenler eşliğinde uygulamalı olarak öğretiliyor.

Böylece bir sahnede genç bir yüz birkaç dakika içinde yaşlanıyor, bir oyuncu tarih öncesi bir yaratığa dönüşüyor ya da savaş sahnelerinin izleri ekrana gerçekçi şekilde taşınıyor. Kursiyerler, hayal güçlerini karakterlerin tenine işleyerek, ekranda unutulmaz sahnelerin görünmeyen kahramanlarına dönüşüyor.

