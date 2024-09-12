Sinemacı kadınlar 6. kez Kadıköy'de buluşuyor

Kadıköy Belediyesi bu yıl altıncısı düzenlenen Directed By Women Türkiye festivali kapsamında, 13-14-15 Eylül tarihlerinde dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen kadın yönetmenlerin kısa filmlerine ev sahipliği yapıyor.

Kadıköy Belediyesi bu yıl altıncısı düzenlenen; İspanya, ABD ve dünyanın başka ülkelerinde de gerçekleştirilen “Directed By Women Türkiye”, uluslararası kadın yönetmenlerin kısa filmlerine ev sahipliği yapacak. Kadıköy Belediyesi'nin desteğiyle 13-14-15 Eylül tarihlerinde Yeldeğirmeni Sanat Merkezi ve Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan festivalde özel gösterimler, atölyeler ve söyleşiler de olacak.

61 FİLM FESTİVALDE İZLEYİCİYLE BULUŞACAK

Türkiye’de, kadın kısa film yönetmenlerine yönelik ilk uluslararası festival olan Directed By Women Türkiye, sinema alanında kadınların yaratım süreçlerini desteklemeyi, üretimlerini teşvik etmeyi ve farklı ülkelerden kadın yönetmenler arasındaki kültürel ve sanatsal etkileşimi artırmayı hedefliyor. Bu yıl 39 ülkeden 188 kadın yönetmenin başvuruda bulunduğu 6. Uluslararası Kadın Kısa Film Yönetmenleri Festivali'nde; Ulusal, Uluslararası, Belgesel ve Genç Bakış kategorileri ve Ulusal Gösterim Seçkisi ve özel gösterimlerle birlikte 61 film seyirciyle ücretsiz buluşacak. Kosova’nın en önemli festivallerinden DOKUFEST iş birliğiyle, 1 Ülke- 5 Hikâye bölümünde 5 Kosovalı kadın yönetmenin filmleri beyazperdede olacak.

ATÖLYELER SÖYLEŞİLER VE ÖZEL GÖSTERİMLER

Festival kapsamında yönetmen Elmas Arus’un “Buçuk” belgesel filmi ve Aylin Özbakır’ın “Sessiz Dans” filmi özel gösterimle seyirciyle buluşacak. Ayrıca festival kapsamında içerik üreticisi Deniz Tokgöz, Sanat Yönetmeni Natali Yeres ve "Kar ve Ayı” filminin yönetmeni Selcen Ergun’un söyleşileri olacak. Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla, Sinemacı Kadınlar Derneği’nin, Kadıköy Belediyesi’nin ve Beyoğlu Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleştirilen festivalde, her kategoride seçilecek bir filme En İyi Film Ödülü ve LANDS of Cinema tarafından dağıtım ödülü verilecek.

Ayrıca13-14-15 Eylül tarihlerinde üç gün boyunca devam edecek film gösterimlerine ek olarak festival kapsamında Atölye/ Workshop çalışmaları da yer alacak. Bu yıl, Barış Manço Kültür Merkezinde 3 gün boyunca; Yağmur Kartal Karakuş, “Bir Stop Motion Animasyon Projesi Hazırlamak”, Kardelen Fincancı ise “Sine- Terapötik” atölyelerini katılımcılarla birlikte yürütecek.