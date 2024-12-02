Şişli Belediye Başkanı Şahan: Ekonomik kalkınmanın artırılmasına yönelik projelere devam edeceğiz

Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi (COR) Türkiye Çalışma Grubu Toplantıları’nın 31’incisi, Şişli Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Türkiye Belediyeler Birliği(TBB), Şişli Belediyesi ve Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi’nin ortaklaşa düzenlediği toplantının açılışında TBB ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan birer konuşma yaptı.

Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi Türkiye Çalışma Grubu Toplantıları’nın 31’incisi Şişli Belediyesi’nin ev sahipliğinde 2 Aralık Pazartesi günü Bomontiada’da gerçekleşti. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Şişli Belediyesi ve COR’un ortaklaşa düzenlediği toplantıya, TBB ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, COR Genel Sekreteri Petr Blizkovsky, COR ve Bremen Devlet Parlemontosu Başkanı Antje Grotheer, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve COR Türkiye Çalışma Grubu üyeleri katıldı.



Toplantı, ABBK ve Bremen Devlet Parlemontosu Başkan Başkanı Antje Grotheer, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve TBB ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açılış konuşmalarıyla başladı.

“KÜRESEL KRİZLER KARŞISINDA YURTTAŞLARIMIZI GÜÇLENDİRMEK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ”

Resul Emrah Şahan, konuşmasında, Şişli’nin Türkiye’nin modernleşmesinde öncü role sahip olduğunun altını çizdi. Başkan Şahan, “Bu toplantıya Şişli’de ev sahipliği yapmanın, Şişli Belediye Başkanı olarak benim açımdan ayrı bir önemi var. Şişli, Türkiye’nin modernleşme hikâyesinde öncü bir role sahip olan; endüstrileşmenin, entelektüel birikimin, çoğulculuğun ve kent kültürünün merkezi olan bir ilçedir. Tam da bu köklü geçmiş ve zengin birikim sayesinde, Şişli Belediyesi ve Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği Başkanı olarak gururla ifade etmek isterim ki, Avrupa Birliği’nin: demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleriyle örtüşen çalışmalarımız yalnızca İstanbul’a değil, Türkiye’nin dört bir yanına yayılmaktadır. Altyapıdan iskâna, sosyal refahtan kültür politikalarına kadar geniş bir yelpazede ürettiğimiz projelerle, hem ülkemizde demokrasiye olan inancı pekiştiriyor hem de küresel krizler karşısında yurttaşlarımızı güçlendirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.” diye konuştu.

“HUKUKSUZ UYGULAMALAR DEMOKRASİYE OLAN GÜVENİNİ ZEDELEMEKTEDİR”

Başkan Şahan, sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla birçok projelere imza atıldığını belirtti. Konuşmasında Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Ahmet Özer’in görevden alınmasının hukukla bağdaşmadığını ifade eden Şahan, “Kadın istihdamından, çocukların okullaşmasına, yoksullukla mücadeleden, yaşam odaklı kentsel dönüşüme kadar pek çok alanda artık sosyal demokrat belediyecilik anlayışı; Türkiye’de değişim ve dönüşümün katalizörü haline gelmiştir. Ancak, bu değişim ve dönüşüm fotoğrafında üzerinde durmamız gereken çok önemli bir konu var: O da Türkiye’de demokratik katılımın en önemli mekanizması olan ve yüksek katılım oranlarıyla gerçekleşen seçimlerin, kayyım uygulamalarıyla hukuksuz bir şekilde tanınmaması gerçeğidir. İstanbul’un en yüksek nüfuslu ve en yüksek bütçeli ilçesi olan Esenyurt’un seçilmiş belediye başkanı Prof. Ahmet Özer, hukukla bağdaşmayacak bir şekilde görevden alınmış, yerine ise bir atanmış, merkezi idarenin bir temsilcisi; kayyım olarak getirilmiştir. Adaletin ve demokrasinin kurumlarını aynı anda yıpratan bu hukuksuz uygulamalar, demokratik katılım süreçlerine inanan tüm halkımızı derinden etkilemekte ve demokrasiye olan güvenini zedelemektedir. Yerel yönetimlerin hareket alanlarının zayıflatılması ve seçme iradesi yok sayılarak yurttaşla bağının kopartılması, halkımızın refahını ve demokrasimizin geleceğini tehlikeye atan en büyük sorunlardan biridir.” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE, KRİZLERDEN ÇIKIŞ KONUSUNDA TÜM DÜNYAYA İLHAM OLACAK”

Ekonomik kalkınmanın ve sosyal refahın arttırılmasına yönelik projelere devam edeceklerini söyleyen Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, “Avrupa ile ilişkilerimizde, birbirimizden öğrenmek ve iyi deneyimleri çoğaltmak hepimize kazandıracaktır. Zira Türkiye, doğunun en batısı, batının en doğusu ve medeniyetler merkezi olarak üretkenliğine, yaratıcılığına ve güçlü tarihsel birikimine güvenen bir ülke. Avrupa ise kurumsallaşmış kamusal ve demokratik mekanizmaları ile dünyayı yukarı çeken bir yapı. Birbirimizden

öğrenerek ve iyi uygulamaları çoğaltarak bu potansiyeli daha da ileriye taşıyabiliriz. Bizler, ekonomik kalkınmanın ve sosyal refahın arttırılmasına yönelik projelere büyük bir kararlılıkla devam edeceğiz. İddia ediyorum ki Türkiye, krizlerden çıkış konusunda tüm dünyaya ilham olacak sosyal belediyecilik uygulamalarına, başta İstanbul olmak üzere, sahne olmaya devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

“YEREL DEMOKRASİ ÇİĞNENİYOR”

Başkan Şahan’ın ardından konuşan TBB ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da kayyum atanarak görevden alınan belediye başkanlarına değindi. İmamoğlu, “Türkiye’nin politik haritasını yeniden çizen ve ana muhalefet partisi CHP’yi birinci parti yapan Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana, sekiz belediye başkanı görevinden alındı ve yerlerine kayyum atandı. Hepsi muhalefetten olan bu başkanlar arasında, Türkiye’nin en büyük ilçe belediyesi olan Esenyurt’un başkanı Prof. Ahmet Özer ve kadim kent Mardin’in belediye başkanı, tecrübeli ve barışsever politikacı Ahmet Türk de var. Demokrasiye ve hukuka aykırı bu uygulamalarla, halkın iradesi ayaklar altına alınıyor; yerel demokrasi çiğneniyor, en kötüsü de halkın demokrasiye olan inancı ve temsil gücü büyük zarar görüyor. Seçilmiş bir belediye başkanının, daha hakkında sonuçlanmış bir yargı kararı bile yokken, görevden alınıp, yerine İçişleri Bakanlığına bağlı bir vali atanması hangi hukuk ve demokrasi anlayışına sığar? Oysa, ulusal yönetimler, yerel yönetimlere çelme takmak yerine, onlarla işbirliği yaparak, ulusal kalkınmayı, iyi yönetişimi ve demokratik katılımı yerelden beslemelidir.” İfadelerini kullandı.

“AB’NİN TÜRKİYE’Yİ GÜVENİLİR BİR ORTAK OLARAK GÖRMESİNİ İSTİYORUZ”

İmamoğlu, Avrupa Birliği’nin Türkiye’yi güvenilir bir ortak görmesini temenni ettiğini belirterek, “Mart 2024 yerel seçiminin sonuçlarını, halkımızın bu yöndeki iradesinin somut bir göstergesi olarak kabul ediyoruz. 24 Nisan’da Brüksel’de yaptığımız son toplantıda da ifade ettiğimiz gibi, bu seçim sonuçlarının Avrupa Birliği ile ilişkilerimize de “taze kan” getirmesini umut ediyoruz. Ancak biz demokratik kurumların güçlendirilmesi ve hukukun üstünlüğü alanlarında kendi eksiklerimizi tamamladıkça, Avrupa Birliği’nin de Türkiye’yi

güvenilir bir ortak ve gelecekte AB üyesi olarak görmesini istiyoruz. Avrupa Birliği, Türkiye ile ilişkilerini, ulusal gündemi ve kamuoyu nedeniyle Türkiye’ye sürekli hasmane tavır alan üye ülkelerin insafına bırakmamalı.” şeklinde konuştu.

“GÖÇ KRİZİ BİRKAÇ ÜLKENİN SIRTINA YÜKLENEMEYECEK KADAR BÜYÜK VE ÖNEMLİ”

Türkiye’nin bu ağır yükü tek başına taşımaya devam etmesi ne sürdürülebilir ne de adil.

Sığınmacılar konusunda Türkiye’nin uluslararası işbirliklerine ihtiyacı olduğunu ifade eden İmamoğlu, “Dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkelerin başında gelen Türkiye’nin bu ağır yükü tek başına taşımaya devam etmesi ne sürdürülebilir ne de adil. Yalnızca İstanbul'da, sayılarını tam olarak bilmediğimiz yüz binlerce Suriyeliye ev sahipliği yapıyoruz, ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yoğun çaba sarf ediyoruz. İklim krizleri ve küresel yoksulluğun keskinleşmesiyle daha da artmasını beklediğimiz göç krizi, kısa vadeli al-ver politikaları ile çözülemeyecek, birkaç ülkenin sırtına yüklenemeyecek kadar büyük ve önemli. Bu konuda geniş kapsamlı uluslararası işbirliği ve dayanışma şart.” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından toplantı, “Türkiye ile Avrupa Birliği Arasındaki Güncel Gelişmeler” konulu panel ile devam etti.

Toplantının gerçekleşen ikinci panelinde ise “Yerel Yönetimlerin Girişimcilik Ekosistemine, Yerel Ekonomik Kalkınmaya ve Girişimciliğe Katkıları” konusu ele alındı. İkinci panelde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Şişli Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Oğuz Demir, Yeşil Kalkınma ve Kapsayıcı Büyüme Bölüm Başkanı ve AB Türkiye Delegasyonu Virve Vımparı, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve İstanbul Ticaret Odası Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) Genel Müdürü İbrahim Halid Elbaşı konuşmacı olarak yer aldı.