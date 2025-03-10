Şişli Belediye Başkanı Şahan: ''Ekrem İmamoğlu'nu ülkemizin umudu olarak seçeceğiz''

İBB Meclisi’nde konuşan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, CHP’nin 23 Mart’ta Cumhurbaşkanı adayını yekpare bir güçle ve rekor katılımla seçeceğini belirterek, ''İstanbul’un muhafızı Ekrem İmamoğlu’nu ülkemizin umudu olarak seçeceğiz. Bu umut ülkemizin bu karanlıktan çıkışı olacak. Bu umutla güçlenen iktidarımız, Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı ile Türkiye’yi hak ettiği yere getirecektir'' dedi.

Şişli Belediye Başkanı Şahan, İBB Meclisi Mart Ayı Toplantısı’nda konuşma gerçekleştirdi. Belediye Başkanı olarak ilk kez meclis kürsüsünde geçen kasım ayında söz aldığını ve o gün İstanbul’un bütçesinin yanı sıra kayyım uygulamaları hakkında konuştuğunu anımsatan Şahan, bugün de hizmet ve icraatler yerine hukuksuzlukları konuşmak zorunda kaldığına vurgu yaptı.

“BURADA BİR ADALET MEKANİZMASI İŞLEMİYOR”

Şahan, “Ne yazık ki çoklu krizler ortamında geçim derdini konuşmamız gerekirken, bu kürsüde yargının siyasallaşmasını konuşmak zorundayız. Milletimizin gerçek gündemi olan yoksulluğu konuşmamız gerekirken, bu kürsüde halkımızın iradesine sahip çıkmayı konuşmak zorundayız. Ne yazık ki bugünlerde bizi sürekli adliye önüne toplayarak çalışamaz hale getirmeyi amaçlayan bir anlayış var. ‘Adliye önü’ diyorum ama burada mesele adaletle, yargıyla asla alakalı değil. Burada bir adalet mekanizması işlemiyor” dedi.

“İSTANBUL İTTİFAKI: BÜYÜK BİR EŞİT YURTTAŞLIK HAMLESİDİR”

Siyasi yargılama süreçlerinin ve düşman ceza hukuku uygulamalarının adalet dağıtma işlevini kaybettiğine yönelik algıya yol açtığını kaydeden Başkan Şahan, “Esenyurt’ta Ahmet Başkanı, Beşiktaş’ta, Rıza Başkanı, Beykoz’da, Alaaddin Başkanı en çok da bu mecliste iktidar olmamızın en önemli aktörü olan Ekrem Başkanımızı konuşacağız. Oysa bu gündemlere boğulmadığımızda, potansiyelini doğru yönettiğimizde harikalar yaratacağımız bir ülkede yaşıyoruz. İstanbul, son 6 yıldır olduğu gibi doğru yönetildiğinde, yalnızca Türkiye’nin değil, tüm dünyanın gözbebeği olabilecek bir potansiyele sahiptir. Nitekim, 2019’da İstanbullu bunu gördü. Ekrem başkan, İstanbul’un rızasını o günden bugüne tam 3 kere aldı. Biz bunun adına o gün İstanbul İttifakı dedik. İstanbul İttifakı; büyük bir eşit yurttaşlık hamlesidir” diye konuştu.

“EŞİTLEYEN GÜVEN VEREN YEREL YÖNETİM İKLİMİNİ TÜM TÜRKİYE’YE YAYDIK”

Şişli Belediye Başkanı Şahan, 2024 yılı yerel seçimleriyle “İstanbul ittifakını” hep birlikte “Türkiye İttifakına” dönüştürdüklerine dikkat çekerek, “İstanbul’un eşitleyen, güven veren yerel yönetim iklimini tüm Türkiye’ye yaydık! Ülkemizi çatışma ikliminden çıkarmak için sorumluluk aldık. Kutuplaştırmayan, kapsayıcı siyasetin önünü açtık” ifadelerini kullandı.

HUKUKSUZ UYGULAMALAR KARŞISINDA YILMIYORUZ

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlara da değinen Şahan, hukuksuz uygulamalar karşısında yılmadıklarını ve mücadeleyi bırakmadıklarını belirtti.

ŞİŞLİ’DE 3 GÜNLÜK GÖSTERİ VE YÜRÜYÜŞ YASAĞI KARARI

Şişli’de 3 gün boyunca gösteri ve yürüyüş yasağı kararı alındığını anımsatan Şahan, “Alevi Dernekleri Federasyonu, Suriye’deki katliamlara karşı mazlumların sesi olmak istiyor. Kardeşlerimizin acısını paylaşmak istediler birden ‘marjinal grup’ ilan edildiler. Lazkiye’deki kardeşimizin acısı da bizim acımızdır. Gazze’deki mazlumun gözyaşı da bizim gözyaşımızdır. Alevilere ‘marjinal’, Kürtler ‘terörist’, sizden olmayan herkese ‘hırsız’ dediniz. Ötekileştirdiniz. Kent lokantasına giden adama soruşturma açtınız. Sokakta konuşan vatandaşı tutuklandınız. Artık millet bu kadar düşman diline ‘yeter’ diyor. Fakat biz, geleceğe dair umutları söndürmek isteyenlere inat, 72 millete bir nazarda bakan bir anlayışla buradayız. Mücadelemizde kararlıyız.” diye konuştu.

“REKOR KATILIMLA EKREM İMAMOĞLU’NU ÜLKEMİZİN UMUDU OLARAK SEÇECEĞİZ”

Başkan Şahan, amaçlarının ‘eşitlik’ mücadelesi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Bizim davamız, bu ülkenin haritasını gelirde eşitlemek, refahta eşitlemek, yaşam memnuniyetinde eşitlemektir. Gelecek hayalinde eşitlemektir. Bu ülkenin bayrağının altında yaşarken, tüm yurttaşlarımızı özgürlükte eşitlemektir. Bizim davamız, ötekileştirmeden, Türk, Kürt, Alevi, Sünni, bu ülkenin tüm evlatlarının eşit, özgür ve umutlu olmasıdır. İşte bu dava için, 23 Mart, çok kritik bir eşik… Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin Cumhurbaşkanı adayını tek vücut, yekpare bir güçle seçecek. Rekor katılımla, İstanbul’un muhafız Ekrem İmamoğlu’nu ülkemizin umudu olarak seçeceğiz. Bu umut ülkemizin bu karanlıktan çıkışı olacak. Bu umutla güçlenen iktidarımız, Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı ile Türkiye’yi hak ettiği yere getirecektir. Bugün Ekrem İmamoğlu’na yönelik baskılar, tehditler ve kumpaslar, aslında tüm demokratik değerlere yapılmış bir saldırıdır. Bu bir parti meselesi değildir. Bu halkın seçme hakkını savunma, milletin kararına sahip çıkma meselesidir. Bu kürsüden altını çizerek belirtmek isterim ki Ekrem İmamoğlu yalnız değildir, çünkü arkasında millet vardır, İstanbul vardır, biz yol arkadaşları varız. Birimiz düşerse diğerimiz yetişiriz. Korku duvarlarını yıkıp, halkın iradesine konan engelleri de aşacağız. Tepeden inme kararları reddedip, sistemi, kurumları yeniden kuracağız. Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında, barışı, kardeşliği yeniden yeşerteceğiz.”



Şahan, konuşmasını, “Kontrolünü kaybetmiş bir güç, eninde sonunda kendi yarattığı koşullara yenilir. Zalimin zulmü arttıkça, sonu yakındır. Eğer ısrarla direniyorsak da bilin ki zafer yakındır. Yolumuz belli; pusulamız millettir” sözleriyle bitirdi.