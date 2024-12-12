Şişli Belediye Başkanı Şahan: ''Roman Eylem Planı'nı hayata geçirdik''

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi iş birliğiyle yürütülen ''ROMACTED II Kapanış Konferansı'', paydaşı olduğu Şişli Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

Şişli Belediyesi’nin de 2018 yılından bu yana paydaşı olduğu “ROMACTED” programının kapanış konferansı Şişli Grand Cevahir Otel’de gerçekleşti. “Yerel düzeyde iyi yönetişim uygulamalarının yaygınlaştırılması ve Roman vatandaşların güçlendirilmesinin desteklenmesi" amacıyla yürütülen ROMACTED II Programına Şişli Belediyesi ev sahipliği yaptı.



Konferansta konuşan Başkan Şahan, Roman yurttaşların karar alma süreçlerine katılımını sağlamak için hayata geçirilen Roman Eylem Planı’ın önemine vurgu yaptı. Şahan, “Sosyal demokrat belediyecilik anlayışımız, bireyleri yardıma bağımlı hale getiren yaklaşımları reddedip dayanışmayı ve hak temelli çözümleri esas almaktadır. Bu doğrultuda amacımız, Roman vatandaşlarımızın eşit yurttaşlık temelinde toplumsal katılımlarını ve aidiyetlerini güçlendirecek uzun vadeli projelere imza atmaktır. Şişli Belediyesi olarak bu anlayışla, Roman yurttaşların karar alma süreçlerine katılımını sağlamak üzere Roman Eylem Planını hayata geçirdik. Bu planla amacımız; ihtiyaçları doğrudan Roman vatandaşlarımızla birlikte belirlemek ve bu doğrultuda somut, etkili adımlar atmaktı.” dedi.

“KUŞTEPE EŞİTSİZLİKLERLE MÜCADELENİN SİMGESİ HALİNE GELMİŞTİR”

Başkan Şahan, Roman yurttaşların yoğun olarak yaşadığı Kuştepe Mahallesi’nde yaşam odaklı bir kentsel dönüşüm süreci başlatacaklarını belirterek şunları söyledi:



“Göreve geldiğim günden bugüne kadar ilçemizde en fazla bir araya geldiğim toplulukların başında Romanlar gelmektedir. Sık sık ifade ettiğim gibi İstanbul’un, Şişli’nin, Kuştepe’ye bir borcu olduğunu düşünüyorum. Derin yoksulluğun en somut hissedildiği bölgelerden biri olan Kuştepe, aynı zamanda bu eşitsizliklerle mücadelenin simgesi haline gelmiştir. Sosyal demokrat bir belediye başkanı ve aynı zamanda bir şehir planlamacı olarak, barınma sorununu yalnızca bir fiziksel ihtiyaç olarak değil, temel bir insan hakkı olarak görüyorum.

“AMACIMIZ TOPLUMSAL ADALETİN SAĞLANMASI İÇİN ATIM ATMAKTIR”

Geçmişte yaşanan hatalardan ders çıkarmanın önemini de burada özellikle vurgulamak istiyorum. Sulukule’de yaşanan sürecin, Roman vatandaşlarımızı yaşam alanlarından kopardığına hepimiz tanıklık ettik. O dönemde bu adaletsizliğe karşı büyük mücadele vermiş biri olarak en büyük hedefim görev sürem boyunca Kuştepe’de kentsel dönüşüm sürecini yaşam odaklı bir çerçevede başlatmaktır. Bunun ilk adımı olarak Kuştepe’de Kentsel Dönüşüm Ofisimizi açtık. Ofisimiz öncelikle mahallede toplumsal yaşam alanlarının daha verimli kullanımını hedefleyen projelere imza atacak. Çünkü amacımız yalnızca bir fiziksel değişim değil; toplumsal adaletin sağlanması için de atım atmaktır. ROMACTED programı kapsamında açtığımız Kuştepe Yaşam Merkezi, bu dönüşüm yaklaşımımızın somut bir örneğini teşkil etmektedir. Bu merkezde ağırlıklı olarak çocuklara yönelik düzenlendiğimiz atölyeler ve etkinliklerle, onların sosyal ve akademik gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Bu merkez yalnızca bir başlangıçtır. Gelecek dönemde gençlere, kadınlara ve mahalledeki diğer kesimlere yönelik programlarımızı genişleterek devam edeceğiz.”

SIRP BAKAN ZİGMANOV: EN BAŞARILI PROGRAM OLDU

Sırbistan İnsan ve Azınlık Hakları ve Sosyal Diyalog Bakanı Tomislav Zigmanov da konuşmasında, “İyi yönetişim ve yerel düzeyde Roman toplumunun güçlendirilmesi söz konusu olduğunda biz de bakanlık olarak bu programı destekledik. Program, Sırbistan topraklarında şu ana kadar uygulanan en başarılı programlardan bir tanesi olmuştur. Özellikle Roman toplumunun standartlarını iyileştirme yönünde en başarılı program olmuştur.” ifadelerine yer verdi.

7 ÜLKEDEN 15 BELEDİYE BAŞKANI KATILDI

ROMACTED II Programına 7 ülkeden 15 belediye başkanı katıldı. Türkiye, Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Makedonya, Sırbistan ve Kosova’dan katılımcıların hazır bulunduğu programda, Avrupa Konseyi Eşit Haklar ve İnsan Onuru Genel Müdürlüğü Ayrımcılık Karşıtı Birim Direktörü Hallvard Gorseth, AB Türkiye Delegasyonu Müsteşarı Laurent Guirkinger, Sırbistan İnsan ve Azınlık Hakları ve Sosyal Diyalog Bakanı Tomislav Zigmanov, Avrupa Konseyi Program Koordinasyon Direktörü Claus Neukirch, Avrupa Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Müzakareleri Direktörü Holger Schroeder de birer konuşma yaptı.



Konferansta, Avrupa Konseyi Eşit Haklar ve İnsan Onuru Genel Müdürlüğü Ayrımcılık Karşıtı Birim Direktörü Hallvard Gorseth tarafından başta Şişli Belediye Başkanı Şahan olmak üzere tüm konuşmacılara plaket takdim edildi.