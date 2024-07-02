Şişli Belediye Başkanı Şahan'dan kentsel dönüşümde kararlılık mesajı

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Şişli Belediye Meclisi’nde yaptığı konuşmada Mahmut Şevket Paşa Mahallesi ve Kuştepe Mahallesi’nde kentsel dönüşüm çalışmalarının başlatılmasına yönelik somut adımlar atılması konusunda kararlı olduklarını söyledi. Şahan, konuya ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile geçen hafta yaptığı görüşmeyi anlattı.

Şişli Belediye Meclisi’nin Temmuz Ayı Birinci Toplantısı, Resul Emrah Şahan’ın başkanlığında; meclis üyeleri ve yurttaşların katılımıyla dün gerçekleşti.



Meclis toplantısının açılışında konuşan Başkan Şahan, Şişli’nin sorunlarına ve konularına ilişkin ‘ortak akıl’dan asla vazgeçmeyeceklerinin altını çizdi.

“SAYIN BAKAN İLE VERİMLİ BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK”

28 Haziran Cuma günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile bir görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Şahan, “Sayın Bakan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Bakanımıza bütün gündemimizi teker teker dosya halinde aktardık.” diye konuştu.

“KUŞTEPE İÇİN ORTAK MASA KURULACAK”

Mahmut Şevket Paşa ve Kuştepe Mahallelerinde kentsel dönüşüm çalışmaları için Bakan Özhaseki’ye bilgi verdiklerini kaydeden Şahan, görüşmeye dair şunları söyledi:



“Dedik ki, Kuştepe ile ilgili ayrı bir ekip kuralım ve ayrı bir komisyon oluşturalım. Bize birilerini tarifleyin. Sadece Kuştepe’yi etaplayarak çalışalım. Bu 5 yıl içerisinde bakanlığın yetkisiyle, ilçe belediyesinin yetkisiyle ve İBB ile tam uyum içerisinde Kuştepe gündemini masaya yatıralım diye konuştuk. Sağ olsun kendisi bu konuda çok yapıcı davrandı. Kuştepe ile ilgili bakanlıkla, İBB ile ortak bir masa kurulacak ve etaplandırılarak Kuştepe sürecine girilecek. İkincisi ise Mahmut Şevket Paşa… Mahmut Şevket Paşa ile ilgili bedelin düşürülmesine ilişkin 5 bin 200 imzanın verildiğini vatandaşın burada bu bedeli ödeyemeyecek durumda olduğunu, bu konu ile ilgili gerçek bir talebin olduğunu ve bu konuyu yönetmemiz gerektiğine ilişkin durumu izah ettik Sayın Bakana… Kendileri bunun zorluğundan; ama yine de değerlendireceklerinden bahsetti. Masada olumlu ya da olumsuz bir kesinlik alamadık.”



Kuştepe ve Mahmut Şevket Paşa’yı diğer konulardan hep ayrı tuttuklarını vurgulayan Şahan, “Kentsel dönüşüm sürecini; hep söylüyoruz konu bir bina yıkıp yapmak değil. Konu, sadece bir metrekare de değil. Konu oradaki yaşamın ta kendisi, konu oradaki yoksulluk, konu oradaki çocuk yoksulluğu, oradaki gencin işsizliği, kadının sorunu… Biz, bu dönem iki mahalle ile ilgili somut adımlar atmak konusunda kararlıyız. Bu konuların hepsi siyaset üstüdür. Bu konuların hepsi Şişli’nin gerçek konularıdır” ifadelerini kullandı.

HALİDE EDİP ADIVAR CAMİİ PROJESİ

Resul Emrah Şahan, Bakan Özhaseki ile yapılan görüşmede Halide Edip Adıvar Camii ve çevre düzenlemesine ilişkin konunun da ele alındığını belirterek, “Halide Edip Adıvar Camii projesini beraber açıp inceledik. Orada yarışma projesini uygulamak zorunda olduğumuz bir projesi var elimizde. Zamanında yapılmış bir proje. Revizyona ihtiyacı var. Mahalleli de projenin revizyonunu istiyor. Sayın Bakan bu konuda da bakanlığın tam destek yanımızda olduğundan bahsetti ve ‘projenin hayata geçmesi için adımları tanımlayın, üzerimize ne görev düşüyorsa biz Halide Edip Adıvar’daki caminin yeniden inşaatı ile ilgili ilçe belediyeyle tam uyumlu çalışırız’ diye beyanda bulundu.” dedi.



Feriköy Antika Pazarı’na yapılmasını planladıkları “Bomonti Yaşam Alanı Projesi” için de Bakan Özhaseki’den destek istediklerini dile getiren Şahan, “Bu konuda da pozitif bir şekilde ayrıldık” açıklamasını yaptı.

MADIMAK VE BAŞBAĞLAR KATLİAMLARI

Başkan Şahan konuşmasında Sivas’taki Madımak Katliamının 31’inci yıl dönümünde hayatını kaybedenleri anarak, “Yitip giden canlarımızı rahmetle, sevgiyle anıyorum. Onlar aydınlık bir Türkiye için mücadele ediyorlardı. Biz de o aydınlık için mücadele veriyoruz. Hiç gözleri arkada kalmasın” şeklinde konuştu. 5 Temmuz 1993’te gerçekleşen Başbağlar Katliamı’nda hayatını kaybedenleri de rahmetle anan Şahan, “Madımak’ta yakılan da biziz, Başbağlar’da vurulan da biziz. Birlik ve beraberliğimizi savunmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

HRANT DİNK VAKFI VE BOĞAZİÇİ SİYASET OKULU DERNEĞİ İLE PROTOKOL

Öte yandan Meclis toplantısında Hrant Dink Vakfı ve Boğaziçi Siyaset Okulu Derneği iş birliği protokollerinin imzalanması adına çalışmaların başlatılması için Başkan Şahan’a yetki verilmesi kararı oy birliğiyle alındı.