Şişli Belediye Başkanı Şahan'dan SGK borcu açıklaması: ''Sayın bakanla el sıkıştık''

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, belediyenin SGK borcunun ödenmesine ilişkin yol haritasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a sunduklarını belirterek, ''Sayın bakanımla bu işi konuştum, el sıkıştım'' dedi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla kahvaltı programında bir araya gelen Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, "Sizlerin doğruyu söylemekten vazgeçmeyenler olmanız siyaset açısından, yerel yönetimler açısından, Türkiye'nin geleceği açısından ve gerçek demokrasi açısından çok önemli. Bunun için de sizlere tekrardan hem bir hem bir yurttaş hem bir siyasetçi olarak hem de bir belediye başkanı olarak teşekkür ediyorum. Bu anlamda basın özgürlüğü ve demokrasi arasında ülkemizde bulunduğumuz durumun hepimiz farkındayız. Bu anlamda özgür basın ve özgür bir toplumun oluşmasında siyasilere, yeni siyasi kültür oluşturma rolüne ilişkin düşen görevlerin ve sorumlulukların farkına varan genç bir kardeşiniz olarak yanınızdayım. O anlamda bu görüşmeleri, bu birliktelikleri gerçekten çok önemsiyorum" diye konuştu.

Programda basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını da yanıtlayan Şahan, "Göreve gelir gelmez ilk Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan bir randevu alarak konuyu görüştük. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na gidip SGK borcunun nasıl kapatacağımıza ilişkin bir yol haritasını bir çözüm yoluyla kendisine sundum. Ama burada kurumların birbiriyle konuşması gerekiyor. Yani Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Şişli Belediyesi hatta Sarıyer Belediyesi. Çünkü Sarıyer'de Şişli'nin de ortak bir mülkiyetinin olduğu bir alanla ilgili konuştuk. Yetki bakanlıkta. El sıkıştık. Türkiye'de kurumların birlikte bir konuya çözüm üretme uyum kapasite sorunu var. Sadece Şişli'nin ve Sarıyer'in SGK borcunu kapatacak modelde bile dört beş kurumun senkronize uyum içinde çalışması gerekiyor ki bu işi çözelim. Hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hem de sayın Vali ile de bu işi konuştuk. Bu işi bir yere getirdik. Yani benim gördüğüm çözülüyor. Ha çözülmezse çıkar anlatırım. Yani böyle böyle yaptık. Bu şeffaf açık bir şey. Bakana bir yol haritası sunduk. Sayın Bakan kabul etti. Teknik bütün altyapı çalışmasını biz yaptık. Bir taraftan da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunduk. Şu anda konu iki bakanlık arasında. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan randevu bekliyorum. Israrla randevu istiyoruz. Bunu da söyleyeyim. Gelecek hafta inşallah bir görüşmeniz olacak. Eğer bu konuyu çözersem Şişli'nin SGK borcunu kapatmış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

'GEZİCİ KENT MARKET'E İLGİ YOĞUN'

Başkan Şahan, “Bu ekonomik kriz ortamında yurttaşı, özellikle kadını ve çocuğu güçlendirme sorumluluğumuz var bizim sosyal belediyecilik anlayışımızda. Bunların hepsi yurttaşı tam da bu kentte bu ekonomik krize ve çoklu krizler ortamında güçlendirecek politikalar. Kent lokantası açmak zorundayız. Evet burs vermek zorundayız. Evet kent market açmak zorundayız. Çünkü gerçek bir sorun. Bunu yurttaşın onurunu kırmadan yapmak zorundayız. Gelip uygun fiyata alabildiği kaliteli hizmeti alabildiği bir normu vermek zorundayız. Kent markette temel hijyen ve gıda ürünlerinden oluşan toplam 50'ye yakın ürün var. Korkunç bir talep var. Üç tane kent lokantası açtık. Sadece gezici kent lokantasındaki 100 bin yurttaşımıza hizmet verdik. Diğer kent lokantalarına da katarsam o 200 bine çıkar. Yurttaşı bu kentte krizlere karşı yanında olan devlete güvendiği, kamuya güvendiği ve onu daha dirençli ve daha güçlü tutabilecek bu krizlerde daha güçlü tutabilecek sosyal sosyal politikalar gösterme ve inşa etme işidir" dedi.

Şahan, "Şişli'nin Kanal İstanbul'u diye anlattığımız rezerv alanının sürecini çok sıkı takip ediyoruz. Sadece Şişli değil, İstanbul'un geleceğini ilgilendirecek bir iş o. Bu konuda çok sıkı, çok iyi teknik ve kendimizden emin yazışmaları bakanlık ile yaptık. Şişli Belediyesi'nin yazdığı; burada ruhsata aykırı bir imalat var, ben durdurdum. Sen de gereğini yap diye yazdığım yazının gereğini yaptı, ruhsatını iptal etti. Yani ne yaptı? Yeni tadilat ruhsatı verdi. Hem bir şehir plancısı olarak söyleyebilirim, hem de bir belediye başkanı olarak söyleyebilirim; rezerv alanda hayal ettikleri işi yapamayacaklar. Çünkü benim bir taraftan; bugün belediye başkanıyım, yarın belediye başkanı olmayabilirim ama ben şehir plancısıyım. Dolayısıyla benim bir meslek etiğim var ve benim bu kente bir şehir plancısı, belediye başkanı olarak borcum var. Ben orayı yaptırırsam, oraya hayal ettikleri gibi ilerlerse ben bir şehir plancısı olarak hayatıma devam edemem. Ve bir siyasetçi olarak da hiçbir şekilde kendimizi izah edemeyiz. Dolayısıyla bu konuda çok rahatım. Niye çok rahatım? Çünkü kendimden çok eminim. Rezerv alanda istedikleri işi yapamayacaklar."

Şişli Belediyesi'ne kayyım atanacağı iddialarıyla ilgili olarak ise Şahan, “Samimiyetle söylüyorum, gündemimde değil. Şimdi bu siyasiler ve bürokratlar üzerinde yaratılmak istenen bir anksiyetedir. Bir bürokrat olarak söyleyeyim, bu tip söylemler bürokraside bir imzayı üç gün geciktirir, bürokraside üç gün geciken bir imza hizmette altı ay gecikir. Esenyurt'a kayyum atandığının ertesi günü sabahın ilk saatlerinde ben kendi bürokratlarımla bunu toplantısını yaptım. 'Herkes tam motivasyon. Biz buradayız ve artık sahamın gerçek sorunları var. Tam da bunun için daha hızlı hizmet üreteceğiz' dedik. Dolayısıyla bunun yanıtını zaten verdiğimizi düşünüyoruz. Nasıl verdik? Yine Kent Lokantası açtık, kreş temeli attık, AKOM temeli attık, üç kreş temeli attık, kent kafelerimizi açtık, kent marketi açtık. Bu kayyum işlerine vereceğimiz yanıt hizmet olacak" diye konuştu.

Şahan, ilçede 14 farklı rotada ücretsiz servis hizmeti veren Mekik uygulamasıyla 550 bin kişinin hizmet aldığını aktardı.