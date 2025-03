Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın Avukatı Hüseyin Ersöz: ''Siyasi bir yargılama süreci''

SODEM ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın Avukatı Hüseyin Ersöz, Şahan’ın tutuklanması kararını eleştirerek, “Haksız, hukuksuz, delilsiz isnatların hiçbir somut veriye dayanmadığı, siyasi bir yargılama süreciyle karşı karşıya kaldık. O haksız isnatlar sebebiyle sulh ceza hakimliği önüne çıktık ve tutuklama tedbiriyle karşılaştık” dedi.

Şişli tarihinin rekor oyunu alarak 31 Mart’ta başkan seçilen Resul Emrah Şahan’ın 19 Mart Demokrasi darbesi operasyonuyla tutuklanması sonrası Avukatı Hüseyin Ersöz, Şişli Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında CHP Milletvekilleri Tahsin Ocaklı, Sibel Suiçmez, Ali Karaoba, Tahsin Becan, Türker Ateş, Serkan Sarı, CHP PM üyeleri, Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı, Şişli Belediyesi CHP grubu üyelerinin yanı sıra destek için gelen Şişlililer de hazır bulundu.

Gözaltı sürecinde Şahan’ın hukuki durumuyla ilgili açıklama yaparak kamuoyunu devamlı bilgilendirdiklerini belirten Hüseyin Ersöz, bugün verilen tutuklama kararına tepki gösterdi.

“SİYASİ BİR YARGILAMA SÜRECİ”

Ersöz, “Haksız, hukuksuz, delilsiz isnatların; hiçbir somut veriye dayanmadığı, her şeyin havada kaldığı ama bir şekilde hukuka aykırı olarak nitelendirebileceğimiz, siyasi bir yargılama sürecinde yaşanabilecek tüm olumsuzlukların yaşandığı bir yargılama süreciyle karşı karşıya kaldık. Bunun neticesinde de o haksız isnatlar sebebiyle sulh ceza hakimliği önüne çıktık ve orada bir tutuklama tedbiriyle karşılaştık” dedi.

“ADİL YARGILANMA HAKKI İHLALLERİ GERÇEKLEŞTİ”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun işlemleri devam ederken, bazı basın organlarında “tutuklandı” şeklinde haber yapılmasına değinen Hüseyin Ersöz şunları söyledi:

“Sulh ceza hakimliğinin kapısının önünde beklerken, yanımızda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun değerli eşi de yanımızdayken, Ekrem Başkanımızın tutuklandığı, Emrah Başkanımızın tutuklandığı haberlerini bizler basından duyduk, gördük ve öğrendik. Henüz daha bu kararlar bize tebliğ edilmemişti. Henüz daha biz duruşma salonuna girmemiştik. Henüz daha isnatlar konusunda fikir sahibi değildik. Henüz daha mahkeme nasıl bir karar vereceği konusunda bize herhangi bir bilgilendirme yapılmamıştı. Ama biz duruşma salonunun kapısının önünde beklerken bizim hakkımızdaki tutuklama kararının verildiğini, haksız ve hukuka aykırı bir tutuklama kararı verildiğini sonrasında öğrendik. Bu yargılama süreci temel itibariyle düşman ceza hukukunun uygulandığı, neredeyse her aşamasında adil yargılanma hakkı ihlallerinin gerçekleştiği bir sürece evrildi. Biz, hem kollukta, yani poliste, hem de savcılık huzurunda, hem de sulh ceza hakimliği önünde bize yöneltilmiş olan Resul Emrah Şahan başkanımıza yöneltilmiş olan suçlamalarla ilgili olarak gerekli savunmaları yaptık. Bunlara ilişkin delilleri soruşturma dosyasının içerisinde sunduk. Öyle ki her bir isnada karşılık bir mahkeme kararı, her bir suçlamaya, asılsız beyana yönelik olarak başka bir olguyu orada adli makamlarla paylaştık. Ama siyasi yargılama süreçlerinin bir özelliği olarak ne yazık ki bunlar adli makamlar karşısında bir karşılığı olmadı.”

Tutuklama kararıyla karşı karşıya kaldıklarını aktaran Ersöz, bundan sonraki süreçte de Başkan Şahan’ın yanında olmaya ve hukuki destek sağlamaya devam edeceklerinin altını çizdi.



Hüseyin Ersöz, “Eminim ki Şişlililer, Cumhuriyet Halk Partililer olarak da sizler bu haksız hukuksuz uygulamalara bir şekilde ses çıkartan halkımız olarak Emrah Başkana, Ekrem Başkana destek olmaya devam edeceksiniz. Hepimiz üzerimize düşen bu görevleri yerine getirirsek eminim ki Emrah Başkana, Şişli'nin yüksek bir oy oranıyla seçilmiş olan belediye başkanına bir an önce kavuşma imkanına sahip olacağız. Şişli Belediyesi, demokrasinin, insan haklarının, hukukun, hukuk güvenliğinin kalesi olarak kalmaya devam etmeli. Bu ancak sizlerin Emrah Başkana söz olarak, onun konuşamadığı yerde konuşarak, onun yazamadığı yerde yazarak, onun olmadığı yerde onun düşüncelerini aktararak ancak mümkün olabilir. Sizlere inandığını, güvendiğini en son vedalaşmamızda ceza evine girerken bir kez daha ifade etti. Eminim ki siz de desteğinizi ondan esirgemeyeceksiniz.” şeklinde konuştu.

BAŞKAN ŞAHAN’A SLOGANLARLA DESTEK

Belediye önünde toplanan binlerce Şişlili, “Emrah Başkan yalnız değildir” “Şişli Başkanının yanında” sloganları attı.

CHP’Lİ MİLLETVEKİLİ OCAKLI’DAN TUTUKLAMA KARARLARINA TEPKİ

Basın açıklamasının ardından Rize Milletvekili Tahin Ocaklı da tutuklama kararlarına tepki göstererek, “Bu mücadele bugünlük değildir. Bu mücadele Türkiye'de demokrasi ve hukuku tesis edene kadar devam edecek. Biz kazanacağız, biz kazanacağız, biz kazanacağız.” ifadelerini kullandı.



Şişli İlçe Başkanı Özcanlı ise Şişli Belediyesi önünde demokrasi nöbetini tutmaya devam edeceklerini belirterek, tüm Şişlililere dayanışma çağrısı yaptı.