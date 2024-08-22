  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Şişli Belediyesi 35 okulda bakım ve onarım çalışması başlattı

Şişli Belediyesi 35 okulda bakım ve onarım çalışması başlattı

Şişli Belediyesi 35 okulda bakım ve onarım çalışması başlattı
Güncelleme:

Şişli Belediyesi, okulların açılmasına sayılı günler kala ilçede bulunan 35 devlet okulunda bakım ve onarım çalışması başlattı. Boya ve temizlikten çevre düzenlemesine kadar her türlü ihtiyaçları giderilen okullar, yeni eğitim yılına hazır hale getirildi.

Şişli Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılının yaklaşmasıyla birlikte ilçede bulunan 35 devlet okulunda, bakım ve onarım çalışması başlattı. Öğrencilerin daha iyi ve daha sağlıklı koşullarda eğitim almalarını sağlamak amacıyla okullarda tespit edilen tadilat işleri yapılarak eksikler giderildi. Çalışmaların sona ermesiyle okullar yeni eğitim yılına hazır hale getirildi.

Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından başlatılan bakım ve onarım işleri kapsamında okullarda; sıra ve masalar tamir edilerek temizlendi. Binaların iç ve dış cephe boyası, bahçe duvarları ve korkulukların boya ve tamiratı yapıldı. Kaldırımlar tamir edilerek bozuk yollar asfaltlandı. Ayrıca okul bahçeleri ve sınıflarda ilaçlama yapıldı. Okul bahçelerinde bulunan yağmur suyu kanalları da temizlendi.

“TEK UĞRAŞIMIZ, ÇOCUKLARIMIZIN EŞİT HİZMET ALABİLMESİ”

Okulları ziyaret eden Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Halide Edip Adıvar İlkokulu’ndaki çalışmaları yerinde inceledi. 

Ziyarette yetkililerden bilgi alan Şahan, çalışmalarla ilgili şunları söyledi:
“Şişli Belediyesi olarak eğitim ve öğretimin yeni dönemine yoğun bir hazırlık içindeyiz. Şişli’deki tüm okulların bakım-onarımını, 4 müdürlüğümüz üzerinden koordine ediyoruz. Boyalarını, bakım ve onarımlarını yapıyoruz. Çevresindeki yolların güvenlik önlemlerine bakıyoruz; kaldırımlarını yeniliyoruz, kasislerini yapıyoruz. Olaya daha bütüncül bir kent ölçeğinde bakıyoruz. Bizim için esas, çocuklarımız. Tek uğraşımız; bu kentte, çocuklarımızın eşit hizmet alabilmesi. Bu hizmet de onun bir yansıması. Bütün okullarımızda bakım-onarım çalışmalarımız bitti. Yeni eğitim-öğretim yılında çocuklarımıza hazır, temiz okulları hazırlamakla sorumluyduk ve bunu da yerine getirdik.” 

 

Etiketler Şişli şişli belediyesi Resul Emrah Şahan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bir tarikat vahşeti daha: 2 yaşındaki kızı katlettiler Bir tarikat vahşeti daha: 2 yaşındaki kızı katlettiler Çalışma saatlerine düzenleme yolda: Detaylar belli oldu Çalışma saatlerine düzenleme yolda: Detaylar belli oldu DEAŞ - YPG dizisindeki rolü yüzünden hedef gösterilen Melisa Sözen'den açıklama DEAŞ - YPG dizisindeki rolü yüzünden hedef gösterilen Melisa Sözen'den açıklama Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek tatil pozlarını paylaştı: Değişimi ile herkesi şaşırttı Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek tatil pozlarını paylaştı: Değişimi ile herkesi şaşırttı Anne Deniz Uğur ''Nilüfer ve kızı kaçırdı'' demişti; Reha Muhtar'ın oğlu için karar verildi Anne Deniz Uğur ''Nilüfer ve kızı kaçırdı'' demişti; Reha Muhtar'ın oğlu için karar verildi Bu pazar seçim olsa anketinden dikkat çeken sonuçlar: Sandıkta dengeler değişti Bu pazar seçim olsa anketinden dikkat çeken sonuçlar: Sandıkta dengeler değişti Sokaktakilerin gözü önünde şiddete uğrayan hamile kadın: ''Karnımdaki bebeği aldıracağım'' Sokaktakilerin gözü önünde şiddete uğrayan hamile kadın: ''Karnımdaki bebeği aldıracağım'' Dilan Polat'ın avukatından ''Emniyet'in lüks otomobilleri'' için açıklama Dilan Polat'ın avukatından ''Emniyet'in lüks otomobilleri'' için açıklama Zayıflama ameliyatı sonrası hayatını kaybetti; ailenin iddiası şoke etti Zayıflama ameliyatı sonrası hayatını kaybetti; ailenin iddiası şoke etti Türkiye'nin dev yılanı geri döndü: Bundan tam 26 yıl önce görülmüştü Türkiye'nin dev yılanı geri döndü: Bundan tam 26 yıl önce görülmüştü
Kadir Doğulu iflas bayrağını çekti: 3 aydır maaş ödemiyor Kadir Doğulu iflas bayrağını çekti: 3 aydır maaş ödemiyor Bankalar para dağıtıyor: İşte faizsiz kredi veren bankalar Bankalar para dağıtıyor: İşte faizsiz kredi veren bankalar Depoları doldurmayın, bekleyin: Benzinde indirim geliyor Depoları doldurmayın, bekleyin: Benzinde indirim geliyor İstanbul'da akran dehşeti kamerada: 6 çocuk tutuklandı İstanbul'da akran dehşeti kamerada: 6 çocuk tutuklandı Zam yağmuru altındaki damacana sular için ''şikayet edin'' çağrısı Zam yağmuru altındaki damacana sular için ''şikayet edin'' çağrısı Tacizciye tuzak kurup, meydan dayağı attılar Tacizciye tuzak kurup, meydan dayağı attılar Barış Yarkadaş'tan Fatih Altaylı'ya çok sert yanıt Barış Yarkadaş'tan Fatih Altaylı'ya çok sert yanıt İstanbul'da gaspçı dehşeti kamerada: Böyle saldırdılar İstanbul'da gaspçı dehşeti kamerada: Böyle saldırdılar Ankara'da maymun çiçeği karantinası iddiası: İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği karantinası iddiası: İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi Önce yaz sıcakları, sonra sonbahar yağmurları... Planlarınızı güncelleyin Önce yaz sıcakları, sonra sonbahar yağmurları... Planlarınızı güncelleyin