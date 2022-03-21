Şişli Belediyesi 65 yaş üstü komşularını Yaşlılara Saygı Haftası'nda da unutmadı

Şişli Belediyesi, her yıl 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılara Saygı Haftası’nı, 65 yaş ve üzeri komşuları için gerçekleştireceği birbirinden özel etkinliklerle karşılıyor.

Şişli Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren 65 yaş üstü komşularına olan desteğini ara vermeden sürdürmeye devam ediyor. 65 yaş ve üzeri komşulara; tıbbi bakım, evde bakım, hijyen desteği, sıcak yemek servisi, güvenli barınma, hukuki ve psikolojik destek gibi birçok hizmet bir arada sunan Şişli Belediyesi, onları Yaşlılara Saygı Haftası’nda da yalnız bırakmayarak 21 ile 27 Mart tarihleri arasında birbirinden özel etkinlikler düzenledi.

Yaşlılara Saygı Haftası özelinde hayata geçirilen etkinlikler şöyle:

21 Mart Pazartesi

Yaş Dostu Kent Paneli

Nazan Moroğlu (İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı ve 65+ Yaşlı Hakları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi)

Ferhat Boratav (65+ Yaşlı Hakları Derneği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi)

Hacer Foggo (Şişli Belediyesi Meclis Üyesi ve Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu

Saat: 13.00 - 15.00

Yer: Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi

Demans Dostu Şişli Projesi Eğitim Programı

Öznur Sarıahmetoğlu (Şişli Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü)

Fatma Gültan Turan (Öğretim Görevlisi - Uzman Klinik Psikolog)

Tuğçe Tıngır (Gerontolog)

Saat: 11.00 - 12.00

Yer: Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi

22 Mart Salı

Dijital Yol Arkadaşım Eğitim Programı

Saat: 13.00 - 15.00

Yer: Feriköy Mahallesi Muhtarlığı

23 Mart Çarşamba

Alzheimer Risk Taraması

Saat: 08.30 - 17.00

Yer: İzzetpaşa Mahalle Evi, İnönü Mahalle Evi ve Şişli Belediyesi Ek Hizmet Binası

Yaş Dostu Kent Okulu Yaşlanmanın Sanata Yansımaları

Prof. Dr. Yeşim Gökçe Kutsal (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve

Rehabilitasyon Anabilim Dalı-Türk Geriatri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı)

Saat: 12.00 - 13.00

Yer: Komşu Kafe ve eş zamanlı Zoom toplantısı

23 Mart Çarşamba

Aktif Yaşlanma ve Evde Yapılabilecek Güvenli Egzersizler

Saat: 13.00 - 17.00

Yer: Cumhuriyet Mahalle Evi

24 Mart Perşembe

Yaş Dostu Belediyecilik Çalıştayı

Saat: 13.00 - 17.00

Yer: Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Kampüsü

Dışarıda Hiçbir Şey Var Tiyatro Gösterimi

Saat: 20.00

Yer: Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi

25 Mart Cuma

Solo Jazz Dans Atölyesi-Eğitmen Ekibi (Swing Planet Dans)

Saat: 15.00 - 16.00

Yer: Bomontiada

26 Mart Cumartesi

Tarihi Yarımada Gezisi

Gidiş: 09.00

Dönüş: 15.00

Servisler, Şişli Belediyesi Başkanlığı

önünden hareket edecek.

27 Mart Pazar

Belgrad Ormanı Doğa Yürüyüşü

Gidiş: 09.00

Dönüş: 11.30

Servisler, Fransız Lape Hastanesi

önünden hareket edecek.