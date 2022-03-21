Şişli Belediyesi 65 yaş üstü komşularını Yaşlılara Saygı Haftası'nda da unutmadı
Şişli Belediyesi, her yıl 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılara Saygı Haftası’nı, 65 yaş ve üzeri komşuları için gerçekleştireceği birbirinden özel etkinliklerle karşılıyor.
Şişli Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren 65 yaş üstü komşularına olan desteğini ara vermeden sürdürmeye devam ediyor. 65 yaş ve üzeri komşulara; tıbbi bakım, evde bakım, hijyen desteği, sıcak yemek servisi, güvenli barınma, hukuki ve psikolojik destek gibi birçok hizmet bir arada sunan Şişli Belediyesi, onları Yaşlılara Saygı Haftası’nda da yalnız bırakmayarak 21 ile 27 Mart tarihleri arasında birbirinden özel etkinlikler düzenledi.
Yaşlılara Saygı Haftası özelinde hayata geçirilen etkinlikler şöyle:
21 Mart Pazartesi
Yaş Dostu Kent Paneli
Nazan Moroğlu (İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı ve 65+ Yaşlı Hakları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi)
Ferhat Boratav (65+ Yaşlı Hakları Derneği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi)
Hacer Foggo (Şişli Belediyesi Meclis Üyesi ve Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu
Saat: 13.00 - 15.00
Yer: Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi
Demans Dostu Şişli Projesi Eğitim Programı
Öznur Sarıahmetoğlu (Şişli Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü)
Fatma Gültan Turan (Öğretim Görevlisi - Uzman Klinik Psikolog)
Tuğçe Tıngır (Gerontolog)
Saat: 11.00 - 12.00
Yer: Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi
22 Mart Salı
Dijital Yol Arkadaşım Eğitim Programı
Saat: 13.00 - 15.00
Yer: Feriköy Mahallesi Muhtarlığı
23 Mart Çarşamba
Alzheimer Risk Taraması
Saat: 08.30 - 17.00
Yer: İzzetpaşa Mahalle Evi, İnönü Mahalle Evi ve Şişli Belediyesi Ek Hizmet Binası
Yaş Dostu Kent Okulu Yaşlanmanın Sanata Yansımaları
Prof. Dr. Yeşim Gökçe Kutsal (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon Anabilim Dalı-Türk Geriatri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı)
Saat: 12.00 - 13.00
Yer: Komşu Kafe ve eş zamanlı Zoom toplantısı
23 Mart Çarşamba
Aktif Yaşlanma ve Evde Yapılabilecek Güvenli Egzersizler
Saat: 13.00 - 17.00
Yer: Cumhuriyet Mahalle Evi
24 Mart Perşembe
Yaş Dostu Belediyecilik Çalıştayı
Saat: 13.00 - 17.00
Yer: Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Kampüsü
Dışarıda Hiçbir Şey Var Tiyatro Gösterimi
Saat: 20.00
Yer: Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi
25 Mart Cuma
Solo Jazz Dans Atölyesi-Eğitmen Ekibi (Swing Planet Dans)
Saat: 15.00 - 16.00
Yer: Bomontiada
26 Mart Cumartesi
Tarihi Yarımada Gezisi
Gidiş: 09.00
Dönüş: 15.00
Servisler, Şişli Belediyesi Başkanlığı
önünden hareket edecek.
27 Mart Pazar
Belgrad Ormanı Doğa Yürüyüşü
Gidiş: 09.00
Dönüş: 11.30
Servisler, Fransız Lape Hastanesi
önünden hareket edecek.
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