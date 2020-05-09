Şişli Belediyesi 65 yaş ve üstü için caddelerde olacak

Koronavirüs salgını nedeniyle, yaklaşık 2 aydan bu yana sokağa çıkma kısıtlılığı bulunan, 65 yaş ve üzerinin sokağa çıkma kısıtlığı bu Pazar günü, saat 11.00 ile 15.00 arasında esnetiliyor. Şişli Belediyesi yöneticileri ve çalışanları, 65 yaş ve üzeri komşuların nefes alma zamanında yanlarında olacak. Sokağa çıkacak 65 yaş ve üstü komşuların ihtiyacı olan maske ve eldivenler, koruyucu tulumlarının üzerinde “Sizin için buradayım. Benden maske ve eldiven alabilirsiniz” yazılı belediye yöneticileri ve çalışanları tarafından dağıtılacak. Şişli Belediyesi, koronavirüs salgını bitene kadar, komşularıyla dayanışma içinde olmaya devam edecek.

“Dayanışma ruhu ile hareket ediyoruz”

Konu ile ilgili bilgi veren Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, “Bu süreçte Şişli halkının taleplerini, özellikle 65 yaş üzeri ve sokağa çıkamayacak durumda olan komşularımızın isteklerini önemsiyoruz. İhtiyaç sahiplerine yapılan yardımların yerine hızlı bir şekilde ulaşması konusunda hassasiyetle çalışıyoruz.

Koronavirüsün ülkemizde de yaygın bir hâl almasının ardından, 65 yaş ve üstü ile engelli komşularımızın ihtiyaçlarını kesintisiz olarak karşılamaya başladık. Bu kapsamda daha önceden de “Evde Bakım” hizmeti vermiş olduğumuz 542 komşumuza, öğlen ve akşam olmak üzere günde iki öğün sıcak yemeği

kapılarına kadar götürmeye başladık. Büyük bir dayanışma ruhuyla hareket ederek, 444 31 12 numaralı Komşu Masa Hattı’nı arayan 65 yaş ve üzeri Şişli sakinlerine; hasta nakil, sıcak yemek, erzak yardımı, dezenfekte- ilaçlama, evcil hayvanları gezdirme-bakım, alışveriş, ilaç ve ulaşım hizmetlerini kesintisiz veriyoruz. Tüm belediye ekibi olarak, 7 gün 24 saat komşularımız için çalışıyoruz. Öncelikle, komşularımızın evlerinde kalmalarını ve mecbur olarak dışarı çıktıklarında ise sosyal mesafeyi korumalarını istiyoruz. Hep beraber alacağımız önlemlerle, bu günleri aşacağımıza yürekten inanıyoruz. Sağlıklı günlerde komşularımızla yeniden kucaklaşacağız” dedi.