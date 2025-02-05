Şişli Belediyesi alarma geçti: 350 personel ve 33 araç sahada hazır bekliyor

Şişli Belediyesi, bugün İstanbul’da etkili olması beklenen kar yağışı için hazırlıklarını tamamladı. Kar yağışı ve buzlanmaya karşı mücadelede 350 personel ve 33 araç görev yapacak. Şişli’de toplam 837 sokak ve 77 caddede kullanılmak üzere 130 ton tuz stoklarda bulunduruluyor.

İstanbul’da meteoroloji tahminlerine göre, bu akşam saatlerinden itibaren şiddetini artırarak Cuma sabahına kadar yer yer kuvvetli kar sağanakları şeklinde devam etmesi bekleniyor.

Şişli Belediyesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçede hayatın aksamaması için tüm önlemleri aldı.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Şişli Belediyesi ekipleri, kar yağışı başlamadan önce son kontrollerini gerçekleştirerek hazırlıklarını tamamladı. 25 mahallesi bulunan Şişli’de 837 sokak, 77 cadde ve 3 bulvarda 350 personel ile 10’u küreme ve tuzlama olmak üzere toplam 33 araç görev yapacak. 130 ton tuz ise stoklarda bulunduruluyor.



Yoğun kar yağışının İstanbul trafiğine etkilerini en aza indirmek amacıyla öncelikle yolları açık tutulması hedeflenirken, ilçe genelinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hızlı müdahale için Şişli Belediyesi’nin Yol Bakım Şefliği’nde koordinasyon merkezi oluşturuldu.

ŞAHAN: VAR GÜCÜMÜZLE SAHADA OLACAĞIZ

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “25 mahalle, 837 sokak, 77 cadde ve 3 bulvarda toplam 350 personelimiz; 10’u küreme ve tuzlama olmak üzere toplam 33 aracımız görev yapacak. 130 ton tuz stoğumuzla gerekli müdahaleleri anında yapacağız. Olumsuz hava şartlarına karşı var gücümüzle sahada olacağız’ ifadelerini kullandı.

KAR YAĞIŞINA KARŞI MOBİL DESTEK HİZMETLERİ

Şişli Belediyesi’nin sabah ve akşam olmak üzere farklı noktalarda mobil büfelerle çorba ikramı devam ederken; yoğun kar yağışı durumunda kritik noktalarda ekstra mobil büfelerden de hizmet verilecek. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi ile Mecidiyeköy Meydanı başta olmak üzere belli noktalarda vatandaşlara çorba ve su ikram edilecek.

EKİPLER CAN DOSTLAR İÇİN SAHADA OLACAK

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri kışın zorlu şartlarında sokaktaki can dostlarının yanında olmaya devam edecek. Rehabilitasyon Merkezi, mama dağıtım ekipleri ve hasta- yaralı hayvana müdahale ekipleri aralıksız hizmet vermeye devam edecek. 136 noktada haftalık 500 kilogram besleyici kuru mama dağıtımı planlanıyor.