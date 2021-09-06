  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Şişli Belediyesi Aş Ortağım projesini hayata geçiriyor

Şişli Belediyesi Aş Ortağım projesini hayata geçiriyor

Şişli Belediyesi Aş Ortağım projesini hayata geçiriyor

Şişli Belediyesi, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Türkiye ve Fazla Gıda ile gerçekleştirdiği iş birliği sonucu; sıfır gıda atığı ve sıfır açlık hedefine ulaşmak amacıyla “Aş Ortağım Projesi”ni hayata geçiriyor.

Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen proje, gıda fazlası olan işletmeleri ihtiyaç sahibi haneler, yerel gıda bankaları ve aşevleri ile ortak bir ağda buluşturuyor ve bu sayede gıdayı erişilebilir hale getiriyor.

 Bu amaçla proje lansmanı Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in ev sahipliğinde, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı İstanbul Bölge Müdürü Verda Yüceer ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Ülke Direktörü Nils Grede, Hırvatistan Başkonsolosu Ivana Zerec, Hollanda Başkonsolosu Arjen Uijterlinde, İsrail Başkonsols Ehud Eitai, Venezuela Başkonsolosu Lissett Hernandez, Endonezya Başkonsolosu Imam Asari, Macaristan Ticari Ataşesi Reneta Shiraishi’nin yanı sıra pek çok gıda markasının ve işletmesinin üst düzey yöneticilerinin katılımı ile 8 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirilecek..

Etiketler Muammer Keskin şişli belediyesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bulduğu çantanın içerisinde tomar tomar para çıkınca...
ABD'de uyuşturucu bağımlılarının içler acısı görüntüleri
12 yaş üstü çocuklar için ''Uzun Kovid'' uyarısı
100 liralık elektrik faturasının bakın ne kadar şirketlere gidiyor
İlk ve Son dizisinin yıldızı, sevişme sahnelerini anlattı: ''Kolay olmadı''
Milyonlarca kişiye indirimli emeklilik müjdesi
Binance Türkiye hesabına yatırdığı 240 bin dolar buhar oldu
İşte hükümetin dolar kuru tahmini
Yeni haftanın ilk gününde dolar, euro ve altında son durum
Konya'dan sonra Ankara'da obruk paniği