Şişli Belediyesi Aş Ortağım projesini hayata geçiriyor

Şişli Belediyesi, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Türkiye ve Fazla Gıda ile gerçekleştirdiği iş birliği sonucu; sıfır gıda atığı ve sıfır açlık hedefine ulaşmak amacıyla “Aş Ortağım Projesi”ni hayata geçiriyor.

Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen proje, gıda fazlası olan işletmeleri ihtiyaç sahibi haneler, yerel gıda bankaları ve aşevleri ile ortak bir ağda buluşturuyor ve bu sayede gıdayı erişilebilir hale getiriyor.

Bu amaçla proje lansmanı Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in ev sahipliğinde, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı İstanbul Bölge Müdürü Verda Yüceer ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Ülke Direktörü Nils Grede, Hırvatistan Başkonsolosu Ivana Zerec, Hollanda Başkonsolosu Arjen Uijterlinde, İsrail Başkonsols Ehud Eitai, Venezuela Başkonsolosu Lissett Hernandez, Endonezya Başkonsolosu Imam Asari, Macaristan Ticari Ataşesi Reneta Shiraishi’nin yanı sıra pek çok gıda markasının ve işletmesinin üst düzey yöneticilerinin katılımı ile 8 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirilecek..