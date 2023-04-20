Şişli Belediyesi hem Hatay hem de Şişli’de çocuklara 23 Nisan coşkusu yaşatacak

Milli mücadelenin ilk kıvılcımının yakıldığı Şişli’de ve depremden en çok etkilenen Hatay’ın Arsuz ilçesinde; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 103. Yıldönümü coşkuyla kutlanacak. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Hatay’ın Arsuz ilçesindeki depremzede çocukları 23 Nisan’da yalnız bırakmayacak.

Şişli Belediyesi, bu yıl Hatay ve Şişli’de çocuklara 23 Nisan coşkusu yaşatmaya hazırlanıyor. 6 Şubat Maraş merkezli depremden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay’da, deprem sonrası yardım çalışmalarına başlayan ve bu çalışmaları aralıksız devam ettiren Şişli Belediyesi, depremzede çocukları en büyük bayramlarında da yalnız bırakmayacak.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de bu yıl 23 Nisan’ı Hatay’ın Arsuz ilçesindeki depremzede çocuklarla karşılayacak. Başkan Keskin’in katılacağı ve gün boyu sürecek olan taş boyama atölyesinden resim atölyesine, takım oyunlarından açık hava sinemasına kadar birçok etkinlikte çocuklar, bir nebze olsun mutlu saatler geçirecek.

Şişli’deki adres Bomontiada

Şişli’den yapılacak olan etkinliklerin adresi ise; Bomontiada. Yapı Kredi World ana sponsorluğunda ve United Colors of Benetton’un desteği ile Yapı Kredi Bomontiada 4.Kat ve Avlu’da gerçekleştirilecek olan ‘Word Çocuk Festivali’nde çocuklar, keyifli ve eğlenceli saatler geçirecekler.

23 Nisan Pazar günü; 12.00-18.00 arasında yapılacak olan festivalde,

Pınar Yazıcı’nın gerçekleştireceği “Sürdürülebilirlik Atölyesi” çocuklara keyifli anlar yaşatırken, atık malzemelerin nasıl değerlendirileceği ve dönüştürüleceğini de öğretecek. United Colors of Benetton ise; 4.Kat’ta “Yapay Zeka ve Yeni Portreler, Pipet Aksesuar Tasarımı ve Güzel Şans Tılsımı” gibi aktiviteler düzenleyecek. Gün boyunca Yapı Kredi Bomontiada 4.Kat ve Avlu’da sürecek olan World Çocuk Festivali’nde kukla atölyesi, rastgele objelerden oyuncak yapımı, Hacivat Karagöz gölge oyunu, plastik kapaklar ile 100. Yıl tasarımı, kartondan portre yapımı, yüz boyama standı, Fun For Jazz konseri ve sihirbazlık gösterisi gibi aktiviteler yer alacak. Ayrıca etkinlikte LEGO oyun masaları ve Minifigür kostüm karakterleri de yer alacak. Etkinliklerin tümü ücretsiz gerçekleştirilecek.