Şişli Belediyesi Kent Lokantası açtı

Şişli Belediyesi, hizmete girdiği andan itibaren yoğun ilgi gören ''Gezici Kent Lokantası'' ve ''Gezici Kent Kafe''nin ardından şimdi de talep üzerine ilçedeki ilk sabit ''Kent Lokantası''nı açtı.

Gezici kent lokantası ve gezici kent kafe ile yurttaşları lezzetli, sağlıklı, uygun fiyatlı yemek ve içeceklerle buluşturan Şişli Belediyesi, kısa sürede sabit kent lokantasını da hizmete açtı.

Şişli Belediyesi’nin Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’nde hizmete açtığı kent lokantasına, ilk günden yoğun ilgi oldu. Şişli’nin ilk sabit kent lokantasının açılışını Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan yaptı.

BAŞKAN ŞAHAN YEMEK SERVİSİ YAPTI

Kent lokantasında sıraya girenlerin tabldotlarına yemek servisi yapan Şahan, vatandaşlarla birlikte yemek yedi.

“İKİNCİ SABİT KENT LOKANTASINI HIZLA AÇACAĞIZ”

Basın mensuplarına açıklama yapan Başkan Şahan, gezici kent lokantasının ardından ilk sabit kent lokantasını açtıklarını; yapılan analizlerin ardından da ikinci sabit kent lokantasının hızla açacaklarını belirtti. Çoklu krizlerle karşı karşıya olduklarını aktaran Şahan, “Yurttaşlarımızın yoksulluk sorunu var. Ulaşım sorunları var, kentsel dönüşüm sorunları var, ekonomik sorunları var. Gençlerin, kadınların sorunları var. Yerel yönetimlerin bu dönemde üzerine düşen görev, aslında mevcut siyasi iktidarın pek çok konuda yurttaşı zayıflattığı alanda daha dirençli hale dönüştürmek için çözümler üretmek. Kent Lokantası da bunun en güzel örneklerinden biri.” ifadelerini kullandı.

“BU POLİTİKALARI HAYATA GEÇİRMEK ZORUNDAYIZ”

Kent lokantası projesinin ilk olarak 2019-2024 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından başlatıldığını hatırlatan Şahan, şunları söyledi:



“Yurttaşın gerçek sorunlarına, gündelik hayatına dokunan her şeyin ne kadar güçlü etkisi olduğunu gördük. Keşke kent lokantaları açmak zorunda kalmasaydık. Keşke bu kentte yoksullukla mücadele için bu kadar uğraşan yerel yönetimler olmak zorunda kalmasaydık. Daha aydınlık, daha gelecek için refah içerisinde gelişen bir İstanbul için kalkınma politikalarını konuşuyor olsaydık. Ama maalesef akut krizler içerisindeyiz. Onun için bu politikaları hızla hayata geçirmek zorundayız. Yurttaşımızın daha rahat yaşayabilmesi için, Şişlilinin daha rahat yaşayabilmesi için; Şişli’de çalışanların, öğrencilerin daha rahat yaşayabilmeleri için elimizden geleni yapmak zorundayız. Sosyal demokrat belediyecilik olarak önümüzdeki dönem Cumhuriyet Halk Partili belediyelere düşen en büyük görev budur.”

DÖRT ÇEŞİT YEMEK 40 LİRA

Şişli Kent Lokantası’nda da İBB Lojistik Destek Merkezi’nin hijyenik mutfaklarında, aşçıların özenle hazırladığı 4 çeşit yemekten oluşan menü 40 liradan satışa sunuldu.



Şişli Kent Lokantasının ilk günkü menüsü şu şekilde oldu:

-Yayla Çorba

-Etli Taze Fasulye

-Pirinç Pilavı

-Meyve

KENT LOKANTASI 1.000 KİŞİLİK YEMEK KAPASİTESİNE SAHİP

Dar gelirli yurttaşlar ve öğrencilerin oldukça ilgi gösterdiği kent lokantası, günlük 1.000 kişilik yemek kapasitesine sahip. Hafta içi her gün 11.00 ila 16.00 arasında hizmet verecek. Şişli Belediyesi’nin 6 personelinin görev yapacağı kent lokantasının menüsü ve fiyatı İBB’nin kent lokantalarıyla aynı olacak.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, 31 Mart’taki yerel seçimlerin ardından kısa sürede ilçenin dört bir yanını gezen gezici kent lokantası ve gezici kent kafe projesini hayata geçirmişti. Gezici kent lokantasının açılışı 29 Mayıs, kent kafenin açılışı ise 8 Temmuz’da gerçekleşti.