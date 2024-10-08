Şişli Belediyesi ''Temiz Şişli Hareketi''ni başlattı

Şişli Belediyesi, daha temiz ve yaşanabilir bir kent için ‘Temiz Şişli Hareketi’ni başlattı. Temizlik aracı filosunu öz kaynaklarıyla satın alınan 67 yeni çöp aracı ile güçlendiren belediye, ilçe genelindeki çöp konteyneri sayısını da 3 kat artırarak 5 bine çıkardı.

Şişli Belediyesi tarafından başlatılan Temiz Şişli Hareketi’ kampanyası ve 67 araçlık yeni çöp aracı filosunun hizmete alımı için tanıtım toplantısı düzenlendi. Şişli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde gerçekleşen programa başta Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, belediye meclis üyeleri, Şişli Belediyesi Temizlik İşleri personeli ve basın mensupları katıldı. Şişli’nin gece nüfusunun 270 bin olduğunu, gündüz ise bu rakamın 3,5 milyona ulaştığını belirten Şahan, Şişli’nin en büyük ihtiyaçlarından birinin kente yakışır bir temizlik standardına erişmesi olduğunu aktardı.

'HER GÜN EN AZ BİN 400 KİLOMETRELİK BİR YOL YAPARAK BU OPERASYONU TAMAMLIYORUZ'

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, ‘Temiz Şişli Hareketi’ne ilişkin şunları söyledi:

“Atık toplama operasyonunu tekrardan ele alarak altyapımızı güçlendirdik. Her gün en az bin 400 kilometrelik bir yol yaparak bu operasyonu tamamlıyoruz. Bu, belediyemizin temizlik işleri müdürlüğünde çalışan emekçi kardeşlerimiz tam 28 günde dünyayı bir tur dolaşacak kadar yol yapıyor olması demek. Bu rakam Şişli’de girilmedik sokak, cadde, bulvar bırakılmaması demek. Yaklaşık 950 sokak, cadde ve bulvara ek olarak ilçe sınırlarındaki ticari işletmelerin ve pazar yerlerinin ve daha birçok kamusal alanın temizliği demek. Ayrıca çöp konteynerleri ile geri dönüşüm kutularının yürüme mesafesinde yaygınlaştırılmasını sağladık. Bu şekilde toplama sistemlerimizin kamu kaynağıyla güçlendirilmesini sağlayacak ve 10 yıl içerisinde atık miktarını azaltıp, geri dönüşüm bilincini arttıracağız. Çöp toplama saatlerini yeniden düzenleyip, araç filomuzun altyapısını güçlendirdik. 559 personelimizle 3 vardiyalı bir sisteme dönerek, Temiz bir Şişli için harekete geçtik.”

“ŞİŞLİ TİM EKİBİ 7 GÜN 24 SAAT KESİNTİSİZ HİZMET VERECEK”

Şahan, "Daha hızlı bir yönetim anlayışını hedefleyerek ilçemizde bir ilki gerçekleştirdik: Şişli Tim ekibini kurduk. Bu ekip 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verecek. Açık ve kapalı kamusal alanlarımızda günlük ve haftalık olmak üzere temizlik seferberliği başlattık. Kentimizdeki dar ve yokuşlu sokaklara erişimi artırmak amacıyla Gezen Konteyner adını verdiğimiz yenilikçi hizmet araçlarını filomuza ekledik. 5 bin yeni konteyner yatırımı yaptık" diye belirtti.

‘67 YENİ KAMYON SATIN ALDIK’

Şahan, “Temiz Şişli Hareketi, Şişli’nin en önemli meselelerinden biri olduğu için başlattığımız ve uzun süredir üzerinde çalıştığımız bir projedir. Bu proje şöyle: Öncelikle, dört ana sütundan oluşan ve uzun vadeli bir plan hazırladık. ‘Temiz Şişli Hareketi Eylem Planı’nı İstanbul Planlama Ajansı ile birlikte oluşturduk. Dünyadaki diğer kentleri de örnek alarak, bu kentin temizliği için neler yapmamız gerektiğini ve uzun vadede hangi planları gerçekleştireceğimizi belirledik. Ancak bir yandan da Türkiye’nin çoklu krizlerinde çökmüş kamusal politikalarını yeniden inşa edebilmek için kendi araç filomuzu ve kapasitemizi geliştirdik. Bu kapsamda 67 yeni kamyon satın aldık, filomuzu genişlettik ve Şişli’ye 5 bin yeni konteyner ekledik. Bu konteynerler, Şişli’nin her yerine erişilebilir şekilde yerleştirerek iyi bir altyapı çalışması gerçekleştirdik. Burada vurgulamak istediğimiz, bu işin bir kamu hizmeti olduğu ve kamu politikası olarak ele alınması gerektiğidir” dedi.

‘ŞİŞLİ HALKINA DA BİR SORUMLULUK DÜŞÜYOR’

Kamu kurumlarının bu konuda güçlenmesi gerektiğini söyleyen Şahan, “Fakat burada Şişli halkına da bir sorumluluk düşüyor. Birlikte yaşam kuralları dediğimiz, komşularımıza saygı duyduğumuz, sokaklarımızı temiz tuttuğumuz ve kentimizi daha yaşanabilir kılmak için özveriyle hareket ettiğimiz bir süreç. Temiz Şişli Hareketi’ne yurttaşları da dahil ettiğimiz bu süreci örgütlüyoruz ve bunu çok önemsiyoruz. Gönüllülerin ve yurttaşların da içinde yer aldığı bu süreci önemsiyoruz. Bu dinamik bir süreç, başlayıp biten bir proje değil. Yurttaşlarla öğrenerek ilerleyeceğimiz bir süreç. Biz bu işi çok önemsiyoruz ve Şişli’nin gerçekten temiz bir kent olacağına, bu hedefe yaşayanları, ziyaretçileri, çalışanları ve kamu kuruluşlarıyla el birliğiyle bu işi çözeceğimize inancımız tam” dedi.

‘BELEDİYE OLARAK SORUMLULUKLARIMIZI YERİNE GETİRMEK ZORUNDAYIZ’

Hedeflerinin öncelikle, birlikte yaşam kurallarına ve yurttaş bilincine yönelik uygulamaları iyi anlatmak olduğunu belirten Şahan, “Belediye olarak sorumluluklarımızı yerine getirmek, hem teşvik hem de ceza mekanizmalarını işletmek zorundayız. Ancak aynı zamanda vatandaşa bu süreci iyi anlatmak ve yurttaşların birbirlerine de bu normları benimsetmelerini sağlamak istiyoruz. Öte yandan altyapıyı güçlendirmek de önceliklerimiz arasında. Kamyon aldık, konteyner aldık ve belki sayıyı artıracağız. Başka altyapılar sağlayacağız. Bu konuda altyapıyı günbegün, Ar-Ge ve teknolojiyle yenileyerek, Şişli’ye yakışan bir norma sağlamak zorundayız” ifadelerini kullandı.

TEMİZLİK ARAÇ FİLOSU YENİLENDİ

Temiz Şişli Hareketi doğrultusunda, daha hızlı ve etkili çözüm sunmak için harekete geçen Şişli Belediyesi, 5 bin yeni çöp konteyneri alarak konteyner sayısını 3 katına çıkardı. Bunun yanı sıra öz kaynaklarıyla, temizlik filosuna da 67 yeni çöp aracı kazandırdı. Bu kapsamda 35 çöp kamyonu, 11 arazöz, 4 süpürge aracı, 1 hidrostatik süpürge, 8 çöp taksi, 4 çift kabin kamyonet ve 4 damperli kamyon satın alındı.

AYDA 600 SOKAK YIKANIYOR

Öte yandan çöp sularının oluşturduğu kirliliği önlemek amacıyla her akşam aynı anda 20 sokak yıkanıyor. Her ay yaklaşık 600 sokak yıkanarak vatandaşlara daha sağlıklı bir yaşam alanı sunuluyor.