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Şişli Belediyesi, YKS’ye girecek öğrencilerin sınav ücretlerini karşılayacak

Şişli Belediyesi, YKS’ye girecek öğrencilerin sınav ücretlerini karşılayacak
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Şişli Belediyesi tarafından 2025 yılında Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek olan Şişlili lise son sınıf öğrencilerinin sınav başvuru ücretleri karşılanacak.

Şişli Belediyesi, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek olan ve Şişli’de ikamet eden öğrencilerin sınav ücretlerini karşılayacak. Sınav kaydını tamamlayan öğrenciler, ÖSYM başvuru belgesi, başvuru ücretinin ödeme makbuzu ve gerekli evraklarla birlikte Şişli Belediyesi’nin Çözüm Merkezi’nden ya da yksbasvuru.sisli.bel.tr adresinden başvurularını yapabilecek.

"Sınav başvuru ücreti desteğimizi başlatıyoruz"

Konuya ilişkin sosyal medyadan bir paylaşım yapan Şişli Belediye Başkanı Şahan, "Üniversite yolunda Şişli yanında. 2025 yılında YKS’ye girecek Şişlili lise son sınıf öğrencilerimize sınav başvuru ücreti desteğimizi başlatıyoruz. Sevgili gençler başvurularınızı, yksbasvuru.sisli.bel.tr adresinden yapabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başvuru şartları şu şekilde;
-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
-İkamet adresi Şişli’de olmak
-Lise son sınıf öğrencisi olmak,
-Üniversite sınavına ilk kez girecek olmak

Başvuru için gerekli bilgi ve belgeler;
-Kimlik bilgileri
-İletişim bilgileri
-İkametgâh Belgesi
-Öğrenci Belgesi
-YKS Başvuru Belgesi ile Ödendi Makbuzu
-IBAN(IBAN kendine ait değilse IBAN sahibinin kimlik belgesi ve telefon numarası)

Sınav kaygısı atölyesi ile sınav stresi kontrol altına alınacak

Öte yandan Şişli Belediyesi, üniversiteye hazırlanan öğrencilerin sınav kaygısıyla başa çıkmalarına yardımcı olmak amacıyla "Sınav Kaygısı Atölyesi" düzenleyecek. Atölye, alanında uzman isimler tarafından yürütülecek ve öğrencilere sınav stresini yönetme konusunda pratik bilgiler sunulacak. Detaylı bilgi almak ve atölyelere katılmak isteyen öğrenciler, 444 3 112 numaralı telefondan başvuru yapabilecek.

Atölyelerin tarihleri ve yerleri şu şekilde:
Saat: 10.00 - 12.00
12 Şubat - Gülbağ Bilimevi
13 Şubat - Halide Edip Adıvar Bilimevi
14 Şubat - Mahmut Şevket Paşa Bilimevi

Etiketler Şişli şişli belediyesi Resul Emrah Şahan
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