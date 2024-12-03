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Şişli Belediyesi'nden engelli çocuğu olan annelere 5 bin liralık destek

Şişli Belediyesi'nden engelli çocuğu olan annelere 5 bin liralık destek
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Şişli Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde ‘Engelli Bakım Desteği’ programını başlattı. Program kapsamında Şişli’de yaşayan ve engelli çocuğu olan annelere yılda bir kez olmak üzere 5 bin liralık ‘nakit desteği’ sağlanacak.

Sosyal belediyecilik hizmetlerine bir yenisini daha ekleyen Şişli Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde engellilere yönelik ‘Bakım Desteği’ programını hayata geçirdi. Şişli Belediyesi, engelli çocuğu olan ve Şişli’de ikamet eden annelere bir defalığına mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapacak. Destek kapsamında engelliler, bugünden (3 Aralık ) itibaren Şişli Belediyesi’ne ait otoparklardan ücretsiz olarak faydalanacak.

“ENGELLERİ BİR BİR AŞACAK, GELECEĞİ BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ”

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Engellerin değil, fırsatların  olduğu bir kent yaratmak; engelli yurttaşlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek için daha çok çalışmalıyız.” dedi. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde engelli çocuğu olan annelere yapılacak bakım desteğini duyuran Şahan, “Özverili mücadelenizde yanınızda olmak amacıyla, 5 bin liralık ‘Bakım Desteği’ programımızı başlattık. Şişli Belediyesi'ne ait tüm otoparklarımız engelli yurttaşlarımıza bugünden sonra artık ücretsiz. Engelli evlatlarına bakan kıymetli anneler; asla yalnız değilsiniz. Nakit desteğimizden yararlanmak için başvurularınızı 15 Aralık’tan itibaren web sitemiz ya da Çözüm Merkezimiz üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Şişli Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız. Engelleri bir bir aşacak, geleceği birlikte inşa edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

BAŞVURU KOŞULLARI

15 Aralık’tan itibaren başlayacak olan başvurular, Şişli Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünce değerlendirilecek. Başvurular, sisli.bel.tr adresinden veya 444 3 112 numaralı Çözüm Merkezi'nden yapılabilecek.

Engelli bakım desteğine başvuru koşulları şu şekilde :

-Resmi ikamet adresi Şişli İlçesi sınırları içinde olması

- Sağlık Kurulu Raporu yüzde 40 ve üzeri engel bulunması

- ⁠ÇÖZGER, Hafif Düzeyde (ÖGV)

Etiketler Şişli şişli belediyesi Resul Emrah Şahan
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